VIDEO | Rava, Bosso, Audio 2, Nada e Ricky Portera a 'Estatica' 2021: presentato il cartellone degli eventi

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Presentata la 12esima edizione di 'Estatica', rassegna di musica, arte, enogastronomia e turismo patrocinata da Comune di Pescara e Camera di commercio Chieti-Pescara.

L'edizione della ripartenza, così è stata definita in conferenza stampa questa mattina al porto turistico Marina di Pescara. Si comincia sabato 19 giugno con 'Acustica', prima serata dal vivo dopo mesi di coprifuoco. Gran finale con 'Mediterranea' a settembre. Ricchissimo il cartellone, con tanti big in arrivo: da Enrico Rava a Fabrizio Bosso, passando per gli Audio 2, Martufello, Nada e Ricky Portera.

Copyright 2021 Citynews