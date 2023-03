VIDEO | Per corso Vittorio Emanuele nuovo look nell'ottica della sostenibilità: le cicolvie urbane partono da corso Umberto

Il rifacimento di corso Vittorio Emanuele e, nel contempo, l'avvio dei lavori per la realizzazione delle prime ciclovie urbane che per 12 chilometri attraverseranno la città. Questo quanto prevede il primo lotto dei lavori presentato alla stampa dal sindaco Carlo Masci, l'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia e il vicesindaco Gianni Santilli che ha colto l'occasione per far sapere che nei prossimi gironi saranno completate le piantumazioni su corso Vittorio Emanuele.

Se l'arteria principale del centro cittadino vedrà prima il rifacimento dell'asfalto, per quanto riguarda le ciclabili i primi tratti ad essere realizzati saranno quello che va da corso Umberto a via Genova e quello che va da via Genova a piazza Duca D'Aosta.

Il primo cantiere ad aprire i battenti a metà aprile sarà proprio quello di corso Vittorio Emanuele che sarà riqualificato con asfalto colorato e "particolare" assicura il sindaco. Proprio il dover prima rifare la strada vedrà partire la realizzazione delle piste ciclabili nelle vie limitrofe, sottolinea. “Corso Vittorio è conciato male. La strada sarà totalmente riqualificata – spiega infatti il sindaco – realizzando già lo spazio per le piste ciclabili perché Pescara è una città che va verso questa dimensione di mobilità estesa a tutte le componenti di traffico, dai mezzi pubblici, alle biciclette e fino ai monopattini”, aggiunge senza dimenticare che l'intervento partirà con la certezza, dopo la sentenza del consiglio di Stato, che anche la filovia ci sarà.

Quello che interesserà il corso principale sarà un “lavoro impegnativo”, aggiunge l'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia e si andrà avanti con “interventi sostanziosi come questo che lo sarà. Mi piace annunciare – aggiunge – che creeremo delle ciclovie anche nella zona dei Colli perché dodici chilometri sono tanti è perché la mobilità sostenibile è fatta anche di mezzi a pedalata assistita come le biciclette o anche i monopattini elettrici che danno la possibilità di infrangere il tabù di raggiungere le parti più alte della città. Questa è una grande novità e naturalmente questo non crea interferente – sottolinea Mascia - con la viabilità, con il traffico e tanto meno con i posti auto. Sono misure che riescono contemplare le esigenze di tutti i cittadini. Ringrazio il sindaco e i progettisti che hanno lavorato su questa ipotesi che prevede circa 3milioni di euro di investimenti con fondi dedicati dall'Europa alla sola realizzazione di percorsi ciclabili”.

“Andiamo a completare un percorso che abbiamo avviato da quando ci siamo insediati – conclude il sindaco -. Su questo l'assessore Mascia ha puntato molto e tutta l'amministrazione è andata avanti sulle indicazioni avviate. Dodici chilometri di piste ciclabili ci permetteranno anche di rifare l'asfalto su questi dodici chilometri di strade e non è una cosa indifferente e banale”.

