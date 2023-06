VIDEO | Una scuola immersa nel verde: la nuova Mazzini sarà innovativa, ecosostenibile e accessibile

Non una semplice scuola, ma un edificio utile a rigenerare l'intera zona grazie ai servizi messi a disposizione e gli ampi spazi all'aperto di cui sarà dotata con anche un vero e proprio corridoio verde che collegherà via Regina Elena e via Regina Margherita e che, guardando al futuro, potrebbe unire anche la scuola Luigi Illuminati.

Quello della Mazzini è un progetto ambizioso, ecosostenibile e su cui saranno investiti complessivamente 6 milioni di euro, 5 dei quali grazie al muto contratto con la Bei (Banca europea degli investimenti). Scroscianti gli applausi degli alunni della quarta elementare della Illuminati che il vicesindaco ha voluto presenti alla presentazione del progetto realizzato dalla Proger e che forse la stessa realizzerà. Saranno loro i futuri alunni della scuola media Mazzini e alla domanda se così come l'hanno vista nel video presentatogli, hanno urlato in coro “sì”.

Perché diventi realtà ci vorranno circa due anni, spiega Santilli che rimarca il valore ecosostenibile e innovativo del nuovo edificio i cui dettagli sono stati riferiti dal presidente della società di ingegneria Proger Umberto Sgambati e l'architetto Giovanni Vaccarini dell'omonimo studio che lo ha realizzato.

Tra le caratteristiche principali, oltre alle aule concepite per una nuova e avanzata didattica e al parco-giardino anche un tetto-giardino dove saranno realizzati orti urbani di cui proprio gli studenti si prenderanno cura sempre nell'ambito delle attività previste.

Quattro le sezioni che la nuova scuola ospiterà per un totale di 12 classi e 316 studenti. Per loro anche la nuova palestra di ben 513 metri quadrati, con 238 metri quadrati dedicati alle attività speciali, 40 alle attività musicali e 187 per le attività all'aperto. Complessivamente il progetto si sviluppa su 3.424 metri quadrati affacciando a est s via Regina Elena, a ovest su via Regina Margherita e a nord e sud su viale Muzii e via De Amicis. Ben 2.174 i metri quadrati scoperti.

Didattica e spazi fruibili anche dai cittadini dunque con, per le mere attività scolastiche, le quattro sezioni della prima media concentrate al primo piano insieme a tre aule per le attività speciali che si svolgeranno. Le seconde e le terze saranno invece al piano superiore dove sarà realizzata una grande aula sempre per le attività speciali con porte mobili apribili e la biblioteca scolastica a disposizione di tutti i ragazzi. Qui ci saranno anche la sala professori e gli spazi per il personale Ata. Come detto, la particolarità, nel terrazzo di copertura dove si terranno le attività didattiche all'aperto e dove ci saranno gli orti urbani citati.

Dal punto di vista tecnico il progetto prevede la riduzione del consumo del suolo, la massimizzazione della superficie libera permeabile e il corridoio verde oltre ad un aumento della superficie verde esterna nell'ottica di offrire ai ragazzi spazi vivibili all'aria aperta dove vivere momenti scolastici in cui la condivisione e il confronto siano prioritari.

Soddisfatti il sindaco Carlo Masci e il Santilli per il progetto messo a terra e che, sottolinea quest'ultimo, “ci permetterà di avere una scuola all'avanguardia”. Sempre lui a fare il punto sui lavori che dovrebbero iniziare a settembre per essere completati proprio quando i bambini della quarta elementare della scuola Illuminati presenti alla presentazione fatta nella sala consiliare, inizieranno l'avventura della scuola media.

Copyright 2023 Citynews