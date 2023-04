VIDEO | Prevenzione delle infiltrazioni mafiose e supporto ai sindaci per portare a termine i progetti pnrr: l'incontro in prefettura

Si è insediato il tavolo territoriale per il supporto dei Comuni, soprattutto quelli che trovano maggiore difficoltà, per avere tutto il supporto necessario nel portare a termine le procedure previste dal piano, l'occasione per il prefetto Di Vincenzo per ricordare l'alta attenzione per il contrasto all'illegalità