VIDEO | L'Ater "rivoluziona" l'edilizia residenziale pubblica: cinque progetti premiati dalla Biennale di architettura di Venezia [FOTO]

Ottanta le aziende territoriali per l'edilizia residenziale che hanno partecipato al contest, ma a spuntarla è stata l'Ater di Pescara che volerà dritta a Venezia per la Biennale di architettura. Lo farà non solo per esporre cinque progetti di riqualificazione di edilizia pubblica nell'ambito dell'evento Time Space Existence 2023 (20 maggio-26 novembre) organizzata dall'Eurpean cultural centre nell'ambito della Biennale, ma soprattutto per ricevere un premio per come sono stati conepiti e cioè per aver risposto pienamente alle caratteristiche dei cosiddetti “codici urbani” dando non solo efficienza e sicurezza antisismica agli edifici, ma soprattutto per aver garantito a chi li abiterà “dignità sociale”.

A spiegarlo è il direttore dell'Ater Pescara Mario Lattanzio che quei cinque progetti, tre dei quali a valere su fondi pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), li ha illustrati insieme al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il direttore dell'Ater Gianni D'Addazio e l'architetto Fabrizio Chella della Zedaplus, realtà della cui consulenza l'Azienda territoriale si è avvalsa per realizzarli.

Parliamo del progetto di recupero di uno degli edifici di via Cetteo Ciglia per oltre 3milioni di euro per cui è fase di gara per l'affidamento dei lavori, spiega Lattanzio, la demolizione e la ricostruzione di un edificio di viale Europa a Montesilvano già in fase avanzata di ricostruzione e su cui è stato investito poco più di un milione di euro e i tre progetti pnrr: quello per il recupero di un edificio all'interno di Villaggio Alcione, gli stabili 1 e 2 di Borgo Marino Sud (il cosiddetto Serpentone) per oltre 5 milioni di euro e del “Treno” di via Rubicone dove l'investimento complessivo è di oltre 6 milioni e 300 mila euro.

Edifici, spiega ancora Lattanzio, che avranno spazi condivisi pubblici tanto che per quello di Montesilvano è stata pensata una pizza sul terrazzo che, sottolinea, sarà fruibile anche a chi non vive nella struttura. Particolare attenzione è stata rivolta, aggiunge, all'edificio di via Cetteo Ciglia dove è stato pensato anche uno spazio utile in caso di emergenza, a cominciare da una possibile nuova pandemia, ma che nell'auspicio non debba servire per affrontare simili situazioni, sarà comunque utilizzato come spazio comune, tra postazioni di smart working o di aggregazione sociale per giovani e anziani. I tetti di tutti gli edifici, aggiunge, saranno tutti alberati con de giardini pensili. Insomma non più “case popolari” ma edifici residenziali di qualità dove anche chi non è milionario, ha tenuto a precisare Sospiri, potrà vivere dignitosamente così come è giusto che sia.

Una risposta anche a chi ha criticato i progetti di via Lago di Borgiano e il Ferro di Cavallo per Ater e Regione che, spiega ancora il presidente dell'Azienda territoriale, grazie alla collaborazione con la Zedaplus e i progetti elaborati all'interno della stessa, è riuscita a mettere a terra una vera riqualificazione urbana e sociale stando nei limiti dei costi imposti dalla legge e cioè 1.800 euro a metro quadro. “Siamo riusciti a fare cose avveniristiche riconosciute dal massimo esponente a livello internazionale di architettura, la Biennale di Venezia dove il 23 giugno insieme al presidente Sospiri e la Regioe presenteremo i progetti e riceveremo il premio. A luglio – annuncia – presenteremo alla città tecnicamente questi progetti.

“È una data da ricordare perché la Regione Abruzzo ha avuto un riconoscimento a livello internazionale per un settore che spesso viene bistrattato perché si dice che si costruisce sempre allo stesso modo. Noi abbiamo fatto cose molto diverse e siamo contenti e questo grazie al gioco di squadra”. Insomma un premio che arriva per l'attenzione posta, ribadisce, al fattore umano e al modo in cui deve relazionarsi con il suo ambiente perché nelle città “le periferie – ha concluso Sospiri – non esistono” laddove si punta su un'edilizia capace di non crearla.

