VIDEO | Tatiana: la profuga ucraina che sogna di tornare a casa e che si ritrova oggi 'mamma' di giovani rifugiate fuggite da altri orrori

La incontriamo nella struttura della Caritas di via Stradonetto dove è arrivata dopo aver lasciato Kharkiv distrutta dalle bombe: la voglia è quella di tornare a casa e riabbracciare figli e nipoti, ma entrare in contatto con persone così diverse da lei l'ha fatta diventare il simbolo di un'integrazione non solo possibile, ma reale

Un caffè caldo e delle frittelle dolci tipiche dell'Ucraina. Ci accoglie così Tatiana che ad agosto è arrivata in Italia e da settembre è entrata nella struttura di via Stradonetto della Caritas dopo essere fuggita dalla guerra.

E' di Kharkiv e lì ha lasciato tutta la sua vita a cominciare da suo figlio, la nuora e i nipoti. Un'altra figlia è in Crimea, dove il clima è teso e la preoccupazione è tanta. Sono stati loro a dirle di venire in Italia per sapere che fosse al sicuro. Un viaggio lungo e difficile che non riesce a raccontare. Si fa fatica a tornare a quei giorni: è al domani che si cerca di guardare.

Quando arriviamo la troviamo in cucina di cui, a quanto pare, è diventata in breve regina. Sta preparando la colazione per tutte le donne ospitate nella struttura, in gran parte ragazze somale e nigeriane fuggite da situazioni drammatiche e che hanno affrontato un viaggio fatto sì di speranza, ma anche di violenze". Loro sono arrivate dal mare.

Al tavolo ci sediamo tutte insieme, loro non parlano bene la lingua ma Tatiana sta imparando e in fretta e se la sua famiglia è lontana è di quella che ha trovato qui che ora si prende cura. E' un po' una mamma tuttofare: una straniera in una terra altrettanto straniera che oggi vive con altre donne straniere. Persone verso le quali aveva i suoi di pregiudizi, non nasconde perché in fondo ogni mondo è Paese per dirla con un proverbio. Entrarci in contatto ha rappresentato per lei, profuga che ha dovuto ricominciare da zero, scoprire il significato dell'umanità che differenze non ne conosce.

Che Tatiana sia un terremoto, nel seno positivo del termine, ce lo confermano Lorena, operatrice Caritas e suor Naidys. Se per le giovanissime ospite è l'inizio di una vita impossibile nei posti da cui sono fuggite, per lei che ha poco più di 60 anni è una tappa. Una tappa in attesa di poter tornare a casa. Uno stop forzato che vive senza lamentarsi, ma dandosi continuamente da fare.

Se nella struttura si occupa di aiutare in cucina, pulire e dare una mano con i bambini. Parlandole scopriamo che lei avrebbe voluto andare in albergo con i suoi connazionali quando è arrivata a Pescara. La Caritas non la conosceva e varcare quel cancello trovandosi con persone di altre nazionalità e con un colore della pelle diverso non è stato semplice. Non si sentiva a suo agio e non teme di dirlo.

La quotidianità però ci ha messo poco a cambiare le carte in tavola dimostrando come è nell'incontrarsi la chiave del superamento di paure che di fronte a ciò che non si conosce è in qualche modo legittimato. “Sono tutte belle persone. Non è vero che il colore della pelle è un problema – dice oggi Tatiana con un sorriso che non sembra abbandonarla male -. Il cuore è grande. Qui neri, ucraini e italiani sono tutte brave persone”.

Sorride sempre sì, ma il dolore se lo porta dentro e la difficoltà di raccontare quello che ha visto e il viaggio che ha affrontato per arrivare in Italia ne sono la prova. Quando le bombe hanno iniziato a radere al suolo la sua città viveva poco lontano. D'istinto è partita per andare a Kharkiv: voleva vedere con i suoi occhi cosa stava accadendo; voleva abbracciare i suoi cari. “Ho visto molto brutto” ci dice con il suo italiano un po' stentato. Ha visto la paura negli occhi dei bambini, ha visto i cadaveri degli adulti di persone che aveva magari anche conosciuto. “Mio figlio e sua moglie abitano vicino la città. Lì è un po' più tranquillo, mentre mia figlia è in Crimea dove ora le cose non vanno bene. Sono molto preoccupata perché non so cosa può succedere domani”.

Si vive giorno per giorno dei racconti di chi è lontano. Il domani adesso è difficile immaginarlo, ma qui una dimensione di normalità e qualcuno di cui prendersi cura lo ha trovato. Così come ha trovato chi si sta occupando di lei. “Cuore grande” lo dice tante, tantissime volte e per lei lavorare è anche un segno di rispetto per chi oggi le dà l'opportunità di avere una vita quanto più possibile normale. “Il pensiero rimane in Ucraina – conclude -. E' il mio Paese. Guerra o non guerra io voglio tornare. Qui sto bene, la città è bella e le persone hanno il cuore grande. E' tutto molto bello, ma voglio tornare a casa dai miei nipoti”.

