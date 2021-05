VIDEO | Presidio dei sindacati in piazza Alessandrini: "Più sicurezza e più tutela per i posti di lavoro"

Anche in Abruzzo i sindacati Cgil, Cisl e Uil sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presidio si è tenuto stamattina a Pescara, davanti all’assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo. La manifestazione ha voluto sollecitare le istituzioni sull’urgenza di un nuovo patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ma attenzione, c'è anche il tema del blocco dei licenziamenti: il mese di luglio potrebbe essere drammatico, con la perdita di 17mila posti di lavoro in Abruzzo.

