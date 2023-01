VIDEO | Presidio dei lavoratori delle Naiadi: "Risposte ora dalla Regione Abruzzo per evitare una nuova chiusura"

Subito una risposta chiara da parte della Regione Abruzzo riguardo al futuro prossimo dell'impianto sportivo "Le Naiadi".

È quello che chiedono il sindacato Scl Cgil e i lavoratori della struttura che da questa mattina, lunedì 16 gennaio, sono in presidio permanente in piazza Unione a Pescara davanti alla sede della Regione.

Il tema della vicenda è chiaro: ciò che si vuole scongiurare è che si arrivi a una nuova chiusura come avvenuto nel recente passato.

E dato che l'attuale convenzione scadrà nel prossimo mese di agosto sindacati e lavoratori chiedono che già da adesso si lavori al futuro prossimo delle Naiadi. Il segreterio della sigla sindacale, Guido Cupido spiega che «la cosa che stiamo ribadendo e che la struttura è aperta e va un plauso all'attuale gestione che garantisce l'apertura nonostante le tante spese e la manutenzione. Per questo vogliamo avere una prospettiva su questo impianto considerando che per il bando occorrono quattro-sei mesi di tempi tecnici, e per questo oggi dobbiamo iniziare a lavorare per capire cosa fare. Noi vogliamo che ci sia continuità per i lavoratori e dunque per la struttura. Voglio aggiungere che i lavoratori che stanno qui stamattina, oggi pomeriggio lavoreranno e così sarà anche nei prossimi giorni con le maestranze che nei turni di riposo saranno in presidio per non creare problemi all'attività ordinaria e quotidiana delle Naiadi».

Dopo tre ore di presidio davanti alla sede della Regione, i lavoratori delle Naiadi, unitamente ai rappresentanti della Slc-Cgil sono stati ricevuti dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, alla presenza anche di alcuni consiglieri di opposizione, come riferisce Ansa Abruzzo. Il presidente del consiglio regionale, come riferiscono fonti sindacali, ha apprezzato l'iniziativa dei lavoratori per aver riportato al centro dell'attenzione la questione delle Naiadi, annunciando che domattina ci sarà un incontro in Regione anche con il presidente della giunta regionale Marsilio per parlare del futuro delle Naiadi. Dall'incontro di questa mattina è comunque venuta fuori la notizia che entro i primi di febbraio gli uffici e i tecnici della Regione analizzeranno la situazione in merito alla sostenibilità del project financing e se non ci fossero le condizioni, alla stesura di un bando di iniziativa pubblica. I lavoratori hanno così deciso di sospendere la manifestazione.

