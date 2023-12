VIDEO | FdI presenta i candidati alle regionali, il segretario Sigismondi: "Amministratori capaci, Marsilio il presidente migliore"

Presentati ufficialmente agli aderenti al partito e alla stampa i candidati della provincia che correranno alle elezioni regionali del 10 marzo 2024 per Fratelli d'Italia cui è arrivato, per tramite del presidente della Regione Marco Marsilio, il saluto della presidente del consiglio e leader del partito Giorgia Meloni.

!Come annunciato nei giorni scorsi i candidati della lista di Pescara sono Deborah Comardi appena entrata nel partito con l'uscita dalla giunta del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, dell'ex sindaco di Montesilvano Pasquale Cordoma, dell'attuale assessore comunale al Commercio di Pescara Alfredo Cremonese, dei consiglieri regionali Leonardo D'Addazio e Luca De Renzis, della consigliera di minoranza e dirigente del circolo cittadino FdI di Scafa Manuela Di Fiore e del vicesindaco di Città Sant'Angelo Lucia Travaglini, anche lei fresca d'ingresso nel partito della Meloni.

Una presentazione avvenuta subito dopo quella fatta a Chieti con i candidati del territorio. Quella con cui si va verso le elezioni con cui si punta alla riconferma del presidente della Regione Marco Marsilio è una “lista importante fatta di tanti amministratori; di persone con esperienza che conoscono perfettamente ciò di cui hanno bisogno gli abruzzesi – dichiara il senatore e coordinatore regionale del partito Etelwardo Sigismondi -. Persone – aggiunge – che sul campo hanno dimostrato il loro valore”.

“Fratelli d'Italia – sottolinea – è stato il primo partito in Abruzzo a chiudere le liste frutto di un lavoro che abbiamo iniziato da tempo perché le elezioni regionali sono importantissime, non solo per il centrodestra ma per tutti gli abruzzesi. Il territorio ha bisogno di stabilità e di continuità, di essere proiettato tra le grandi regioni che hanno fatto della stabilità il loro punto di forza. Il presidente Marsilio – dice ancora Sigismondi – è stato il presidente migliore che ha avuto l'Abruzzo: ha superato la fase delle promesse del centrosinistra e ha portato alla fase dei progetti e della concretezza. È un valore aggiunto per l'Abruzzo e va riconfermato”.

Un secondo mandato sarebbe un risultato mai centrato dal centrodestra e se così fosse il risultato dimostrerebbe, dice ancora il senatore e coordinatore regionale, “il valore della classe dirigente del centrodestra e di Fratelli d'Italia. È una regione da cui è partita l'esperienza governativa del presidente del consiglio Giorgia Meloni eletta in Abruzzo e che ha costruito poi tutta la fase successiva che ha portato FdI a essere il primo partito in Italia. Si tratterebbe di un fatto storico per l'Abruzzo, ma anche di un momento importante per Fratelli d'Italia per fare un consuntivo di quanto fatto in questi anni. Un lavoro fatto con serietà, tanto attaccamento al territorio e sconfinato amore per il nostro Abruzzo”.

Nel corso dell'incontro convocato per presentare i candidati sono intervenuti, tra gli altri, i deputati Guido Liris e Guerino Testa e il coordinatore provinciale Stefano Cardelli.

