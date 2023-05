VIDEO | Festa in piazza Salotto per la presentazione del Giro d'Italia 2023

Grande festa questa sera, in piazza Salotto, per il galà di presentazione del Giro d'Italia, che quest'anno partirà dall'Abruzzo. La prima tappa, Fossacesia-Ortona, è prevista sabato 6 maggio, mentre il giorno successivo la carovana rosa attraverserà anche Pescara. "È molto bello partire dall'Abruzzo dove c'è grande calore per il ciclismo e non c'è modo migliore per partire come sarà da una ciclovia", ha detto l'ex ct azzurro di ciclismo Davide Cassani. Quella andata in scena stasera era la "Team Presentation" delle 22 squadre e dei 176 corridori al via della 106a edizione, di fronte a oltre seimila persone.

"Non ci sono i primi cinque dello scorso anno - ha aggiunto Cassani - ma c'è il Campione del Mondo, c'è Roglic, e tanti altri anche con il nostro Caruso. Evenepoel e Roglic sono però, credo, i due favoriti numero uno. Dispiace non avere i due abruzzesi come Dario Cataldo che ha avuto un brutto incidente ma si sta riprendendo e dispiace molto anche per Giulio Ciccone (che ha dovuto fare i conti con il Covid) che non aveva mai iniziato così bene la stagione. Avrebbe fatto un grande Giro, favorito anche da questa partenza. La prima vera salita è il Gran Sasso e avrebbe fatto - ha concluso Cassani - sicuramente bene".

Per il presidente della Regione, Marco Marsilio, "stiamo parlando di uno degli eventi mondiali a livello sportivo più importanti. Far conoscere la nostra meravigliosa regione al mondo intero è il nostro obiettivo e lo facciamo grazie al Giro. Una regione tutta intera dai Trabocchi con la pista ciclabile, a Pescara, al nostro mare con Vasto e San Salvo e poi ancora Teramo e infine con il tappone appenninico con l'arrivo a Campo Imperatore, le nostre montagne. Per noi è un grande orgoglio aver ospitato la partenza del Giro e dico grazie agli organizzatori per aver scelto la nostra regione per il via al Giro".