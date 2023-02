VIDEO | Vento in poppa per "Sottocosta": il salone nautico del Medio Adriatico torna da grande protagonista

“Quest'anno Sottocosta ha un peso maggiore a livello nazionale in quanto rappresentiamo uno degli otto eventi collegati al Salone nautico di Genova che sicuramente è una delle rappresentazioni del settore più importanti del mondo quindi sicuramente ci darà un lustro e uno spazio di comunicazione non indifferente”. Lo sottolinea il presidente della camera di commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever confermando il patrocinio di Confindustria Nautica all'evento che tornerà da grande protagonista dal 29 aprile al primo maggio nel porto turistico Marina di Pescara.

L'obiettivo della nona edizione del Salone Nautico del Medio Adriatico, a fronte dei grandi numeri già registrati l'anno scorso, è quello di “incrementarli – sottolinea il direttore del Marina Bruno Santori -. Già nel 2022 siamo entrati tra gli eventi satellite del Salone di Genova con Confindustria Nautica – sottolinea anche lui -. Ora vogliamo dare un'ulteriore spinta al settore della nautica da diporto con particolare attenzione a quel settore infelicemente definito minore e cioè ai natanti e le imbarcazioni fino a 10 metri che però rappresenta in Italia quasi l'80 per cento dell'intera flotta navigante”.

Ottime dunque le aspettative e a confermarlo è anche Francesco Di Filippo, presidente di Assonautica Chieti-Pescara e vicepresidente vicario di Assonautica italiana. L'impatto della nautica sull'economia, sottolinea, “è importantissimo: l'investimento è uno a nove, cioè un euro investito nella nautica produce 9 euro direttamente sull'economia. Oltre ad essere leader mondiali, la nautica italiana insieme al turismo è stato l'unico settore che non è arrestato e non ha subito il covid. Anzi è cresciuto di più rispetto ad altri settori anche nel turismo con la vacanza in barca che è stata sdoganata forse anche per la ricerca di libertà, di distanze, di avventura e di tutto ciò che in barca si può fare”.

Sottocosta dunque è un evento importantissimo per il nostro territorio, aggiunte, grazie al Marina che è uno “tra i più importanti dell'Adriatico” e che consente così di valorizzare “le tante attività artigianali che ruotano intorno ad esso oltre ai transiti che sono molto importanti durante tutto l'anno nel nostro Marina”.

Gli appuntamenti, spiega Santori, saranno un mix tra B2C (Business to consumer) ed eventi “che hanno un taglio molto specifico e saranno dedicati all'innovazione come con il Premio design giunto alla sesta edizione. Ma soprattutto – aggiunge – saranno dedicati ai temi più importanti degli ultimi anni e cioè il rapporto tra la sostenibilità e la blu economy”.

“Sottocosta – conclude Stever - fa conoscere il nostro territorio e permette di alimentare l'economia del mare che è ancora un'economia da mettere al reddito e che è invece una delle più importanti del sistema economico”

Nel 2022, questi i numeri, il Salone ha visto la presenza di 63 espositori arrivati da 10 regioni italiane con 130 marchi rappresentati e un numero considerevole di imbarcazioni e natanti esposti, ma anche di motori marini entrobordo e fuoribordo, pesca, elettronica. E ancora accessori nautici, moda mare, design, sport acquatici e subacquea. Le iscrizioni sono già aperte per il 2023 e per chi la partecipazione la confermerà entro il 28 febbraio ci sarà anche un prezzo agevolato. “C'è già tanto fermento”, fa quindi sapere Di Filippo confermando che le aspettative per la nona edizione sono altissime.

Il premio nazionale Design Nautico

Il premio è giunto alla sesta edizione ed è stato ideato dall'architetto Claudia Cicotti. Il riconoscimento sarà attribuito ai progetti di design più significativi ideati da professionisti e studenti operanti sul territorio della comunità europea. Il tema del 2023 è “Day boat-uscite giornaliere, weekend e campeggio nautico” che chiama i progettisti a coniugare al meglio estetica, sportività, praticità, prestazioni e comfort, studiando soluzioni sempre più innovative e adeguate non solo per le uscite di giorno, ma anche per brevi crociere e per weekend da vivere comodamente a bordo.

Per rimanere sempre informati sull'evento è possibile seguire le pagine social (Instagram e Facebook) del porto turistico Marina di Pescara e visitare il sito dedicato a Sottocosta dove nelle prossime settimane sarà disponibile l'elenco degli espositori e il programma completo della manifestazione.

