VIDEO | Un ponte tra Russia e Ucraina al Funambolika e dall'Australia arriva la più grande "mangiatrice di spade" al mondo

Un'edizione dal grande respiro internazionale con artisti che arriveranno da ogni parte del globo portando in scena spettacoli carichi di magia ed emozioni, ma anche capaci di creare ponti che vanno oltre i conflitti: quelli che solo la cultura è capace di costruire.

Funambolika giunge alla diciassettesima edizione e per il 2023 si presenta con un programma ricchissimo che in scena porterà artisti provenienti da dieci Paesi: Taiwan, Messico, Australia, Ucraina, Russia, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Belgio, Ungheria e Spagna.

Dalla Scuola superiore di Kiev a Lucky Hell, la più grande "mangiatrice di spade" al mondo: i nomi dell'edizione 2023 di Funambolika

Se di “big” non si può parlare sottolinea il direttore artistico del festival Raffaele De Ritiis perché ogni spettacolo è da vedere, di certo nel cartellone spiccano “Boom”, lo spettacolo del 4 luglio al Teatro d'Annunzio che vede protagonisti gli artisti della Scuola superiore del circo di Kiev per l'unica data fuori dai confini della Cecoslovacchia che li ha ospitati una volta fuggiti dalla guerra grazie ai colleghi del Cyrk La Putika di Praga, e la prima volta in Italia dell'australiana Lucky Hell in occasione del Galà du Cirque del 7 e 8 luglio.

Se i primi in scena a Pescara (unica data fuori dai confini cecoslovacchi ad eccezione del debutto al festival di Edimburgo che è il più importante al mondo) porteranno l'innovazione in uno spettacolo mozzafiato dove l'arte circense si mescolerà a break dance, hoip hop, musica elettronica, poesia e proiezioni, la stella del Lido di Parigi e più grande “mangiatrice di spade” al mondo presenterà in esclusiva un'esibizione nuovissima e unica nella storia mondiale dello spettacolo. Uno spettacolo premiato al Festival di Girona in cui acrobazia e pericolo si mescolano in uno show aereo decisamente mai visto.

Il suo è solo uno dei tanti e importantissimi nomi degli artisti che si avvicenderanno sul palco del Teatro d'Annunzio per il classico appuntamento con il Galà du Cirque. Uno show attesissimo per l'edizione più “sexy” del Funambolika assicura l'organizzazione. Questo anche grazi alla presenza nelle due serate del grande evento del leggendario Duo Maintenat composto da due campioni francesi di ginnastica acrobatica e stelle a Las Vegas del Cirque du Soleil oltre che dei più grandi talent show televisivi del mondo (compreso American's Got Talent) che al Teatro d'Annunzio porteranno “il più sensuale numero acrobatico del mondo” che solo sui social conta 500 milioni di visualizzazioni.

Gran Galà che tra gli artisti prevede anche la presenza dell'equilibrista russo Anton Monastyrsky e di un altro nastro nascente dell'equilibrismo: l'ucraina Valeria Davidenko. Una doppia presenza simbolo di quel ponte che il Funambolika è capace di costruire a dimostrazione del fatto che l'arte non conosce conflitti, ma solo bellezza e dialogo con quell'ingrediente in più che è la capacità di incantare e regalare magia al pubblico.

Non mancherà la comicità con il geniale Eric Boo, artista spagnolo che per dieci anni è stato solita del leggendario Moulin Rouge di Parigi così come la sensualità e l'eleganza con i prodigioso danzatore e ginnasta aereo Quentin Signori, francese, medaglia d'argento a Parigi al Cirque de Demain 2023. Infine il Messico e Taiwan rappresentati rispettivamente dal Duo Cardio che ammalierà con il suo numero sulle pertiche a sette metri d'altezza e Ho Chu, prodigioso giocoliere premiato al Festival di Montecarlo.

Ad aprire Funambolika sarà come sempre il tendone del Porto Turistico dove dal 12 al 18 giugno con sette repliche, ci sarà l'inedita e poetica esperienza del Circo Zoè con lo spettacolo italo-francesce "Deserance" che porta in scena acrobazia, musica elettronica e canto lirico.

Meale e De Ritiis: "Funambolika evento internazionale che costruisce ponti e non muri"

“Sono contentissimo di poter come presidente rappresentare questo spettacolo veramente internazionale” sottolinea il presidente dell'Ente manifestazioni pescaresi-Emp Valter Meale. È lui a ribadire come la presenza di artisti russi e ucraini dimostri la capacità di Funambolika di “cerare ponti e non muri vero i Paesi anche se sono in conflitto tra loro”. L'occasione anche per rimarcare la piena condivisione con la scelta sempre fatta Da De Ritiis di organizzare un grande evento circense senza la presenza di animali. Un evento sempre sold-out, aggiunge, che lo è per la sua capacità di attrarre anche da fuori regione, anzi anche da tutta Europa sottolinea lo stesso De Ritiis che la scuola superiore del circo di Kiev è andata a scritturarla di persona per averla a Pescara. “È anche un'occasione turistica per la nostra città”.

Che Funambolika sia ormai un evento internazionale capace di fare scuola lo dimostra un aneddoto da lui stesso raccontato. “Sono stato al festival di Edimburgo l'anno scorso e i tre spettacoli che hanno fatto i record di incassi erano uno australiano, uno ungherese e uno africano che hanno debuttato proprio a Pescara. La dimostrazione che facciamo cose per il territorio ma che hanno un eco fuori dai nostri confini nazionali”.

Ormai il covid sembra davvero essere alle spalle ed è tempo di tornare a godere della magia del circo. Il grazie di De Ritiis è al pubblico che anche durante la pandemia è rimasta fedele all'evento seppur portato in scena in formula ridotta. “L'anno scorso con la fine dell'emergenza abbiamo visto che le presenze sono cresciute ancora. È il primo momento dell'estate e c'è la voglia di uscire e stare insieme. Diciassette anni fa vedevo le famiglie con i bambini in carrozzina, ora quei bambini sono adolescenti e continuano a venire. È una cosa bellissima”. Il suo invito e quello di Meale è quindi quello di esserci anche quest'anno come ogni anno.

La presentazione di Funambolika che ha visto la presenza anche del sindaco Carlo Masci, del vicepresidente della commissione cultura e turismo del Comune, del vicepresidente dell'Emp Simone D'Angelo e degli assessori alla cultura e i grandi eventi Maria Rita Carota e Alfredo Cremonese, è stata anche l'occasione per questi ultimi due di dare qualche piccola anticipazione sull'estate che ci aspetterà tra cultura e concerti. Un'estate che sarà ancora una volta, sottolineano, all'insegna del turismo e la qualità.

