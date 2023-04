VIDEO | Sulla riviera sud sorgerà l'albergo 4 stelle superior De Cecco: nella piazza centrale torna il bicchiere di Toyo Ito [FOTO]

La struttura occuperò il 20 per cento dello spazio complessivo: l'80 per cento sarà destinato ai servizi pubblici con una piazza e un giardino dunale. L'hotel avrà 50 camere e sarà alto 36 metri, il sindaco Masci: "Un intervento atteso da oltre vent'anni"

Potrebbero partire subito dopo l'estate i lavori per il Resort De Cecco, un albergo quattro stelle superior di 50 camere e 36 metri di altezza, che sorgerà sul lungomare sud nel tratto che va dall'istituto Paolo VI alla sede della guardia di finanza e che si apre arrivando da via Vespucci.

Un progetto di collaborazione tra pubblico e privato che alla città darà uno spazio destinato ai servizi pubblici di oltre 8mila metri quadrati a fronte degli 11mila complessivi su cui sarà realizzato: al resort di 300 metri quadrati spetterà il 20 per cento dello spazio totale.

La determina dirigenziale per la perizia di variante c'è e ora, passando prima dalla giunta, l'obiettivo è accelerare tutto l'iter necessario per cantierizzare l'ambizioso progetto. Una struttura pensata, sottolinea Alessandro Cognini progettista dello studio d'architettura associato D'Urbano che quel progetto che attende la stesura esecutiva lo ha elaborato, per non interferire con la volontà di proiettare l'intervento complessivo verso il mare aprendolo alla vista di chi passeggia sulla riviera sud, di chi sceglierà l'hotel di lusso per trascorre le sue vacanze e di tutti coloro che vorranno usufruire dei servizi che saranno messi a disposizione all'esterno della struttura.

Uno spazio verde e pubblico con una piazza ellittica al centro della quale, annuncia il sindaco Carlo Masci, tornerà ad essere posizionato il Calice di Toyo Ito. Nell'ovale, che sarà realizzato ad una profondità di 90 centimetri proprio per non ostruire la vista verso il mare, sarà ospitato anche una sorta di piccolo teatro per svolgere eventi e manifestazioni. Previsto anche un giardino dunale con tutte le strutture, assicura Cognin, che saranno realizzate con materiali ecosostenibili.

Questo in sintesi il progetto di riqualificazione pensato per il rilancio della rivera sud della città. “Il nostro obiettivo – dichiara Masci - è quello di fare in modo che Pescara sia sempre più una città attrattiva. Un albergo di categoria superiore di altissimo livello sicuramente valorizza la zona sud della città, ma non è solo questo. L'albergo porterà con sé la riqualificazione complessiva di una zona sicuramente di grandissimo pregio un po' trascurata negli anni e che invece acquisterà grande qualità e vivibilità tant'è che abbiamo inserito all'interno di questa grande piazza la più grande dopo piazza Salotto – sottolinea - l'opera di Toyo Ito che stiamo facendo rielaborare avendo raggiunto accordo con la società che l'aveva realizzata. Recuperiamo il rapporto con Toyo Ito, ma anche con un'area della città che per troppo tempo non ha avuto valorizzazione con un albergo, una piazza, un giardino dunale e una situazione di sostenibilità ambientale che darà il valore che deve avere la zona pregiata di Pescara”. Il sindaco tiene anche a precisare che l'operazione è stata fatta “con l'accordo della soprintendenza, del genio civili e di tutti gli organi deputati al controllo quindi siamo ancora più soddisfatti perché portiamo a casa un risultato che credo si attendesse almeno da vent'anni”.

Proprio la soprintendenza spiega Cognini, ha chiesto di rivedere la terrazza dove sorgerà il ristorante gourmet rispetto alla volumetria. Uno “sfinamento” quello richiesto così che la struttura apicale possa rappresentare una sorta di faro che si proietta verso l'orizzonte. È lui a spiegare il dettaglio del progetto che prevede anche parcheggi drenanti, uno spray park e una parete opaca dell'albergo, quella dietro la quale ci sarà una sala conferenze da 100 posti, a cascata e dove scorrerà l'acqua di riciclo del resort. Cognini ha anche rimarcato l'importanza del giardino dunale “che riesce a mitigare oltre all'impatto paesaggistico anche il rapporto con gli attuali stabilimenti balneari che in fase successiva di prevede di razionalizzare così da avere letteralmente una piazza sul mare tutta imperniata su viale Vespucci”.

Se per l'assessore comunale Isabella Del Trecco quello che si sta mettendo in campo è “un progetto innovativo e caratterizzante” che va realizzato, per il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli dà anche un'importante risposta ad un problema cinquantennale: quello degli usi civici “che schiude alla valorizzazione del lungomare sud”.

L'ennesimo progetto di partenariato tra pubblico e privato. “Questa operazione – sottolinea quindi Masci – è praticamente a costo zero per la comunità pescarese”.

Alla presentazione del progetto era presente tutto il team di architetti e dunque oltre a Cognini, anche Mario D'Urbano e Anna Tamantini oltre ai componenti della giunta. A rappresentare la De Cecco Emilio Totaro che ha infine sottolineato che l’hotel rappresenta un “gesto quasi filantropico della società: c’è più amore per la città che business”.

