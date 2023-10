VIDEO | Riconoscimenti nazionali per tre istituti della provincia, il presidente De Martinis: "Un grande orgoglio"

Il ministero dell'istruzione e del merito premia il liceo Marconi di Pescara per il progetto sull'internazionalizzazione e, per Montesilvano, il liceo D'Ascanio per quello sulla privacy (primo in assoluto) e l'istituto Alessandrini per un altro progetto riguardante le energie rinnovabili

Tre istituti del nostro territorio hanno ottenuto dei riconoscimenti importanti per i quali sono risultati primo o tra i primi cinque e questo non può essere che fonte di grande soddisfazione e di orgoglio da parte mia e sono certo di rappresentare tutto il sentimento provinciale...

Un orgoglio per il presidente della Provincia Ottavio De Martinis vedere tre scuole del territorio ottenere prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale. Nello specifico ad ottenerli sono stati il liceo Marconi di Pescara guidato dalla dirigente Giovanna Ferrante e il liceo d'Ascanio e l'istituto Alessandrini di Montesilvano con alla dirigenza rispettivamente Filomena Mammarella e Maria Teresa Di Donato. Riconoscimenti in denaro per il D'Ascanio per il progetto sulla privacy e il Marconi per quello sull'internazionalizzazione, e con quello dell'Alessandrini riguardante le energie rinnovabili pubblicato sul catalogo nazionale dei Pon redatto dal ministero della pubblica istruzione.

“C'è tanto da festeggiare oggi e tanto da plaudire. Un ringraziamento speciale lo faccio a tutti i dirigenti, i docenti e i loro collaboratori, ma anche a tutti i ragazzi per questi riconoscimenti che ci rendono particolarmente orgogliosi”, dichiara De Martinis. La testimonianza dunque della buona qualità dell'offerta formativa nella provincia che intanto prosegue gli interventi per la messa in sicurezza e l'efficientamento degli edifici scolastici. “Abbiamo portato avanti tanti interventi quest'estate anche per i nuovi edifici. Continueremo a lavorare al fine di migliorarli e renderli più performanti. Questi premi – aggiunge – sottolineano quanto nostra provincia ha tanto da offrire.. Da presidente posso confermare il gradimento da parte dei genitori e degli studenti e questo non può che essere un bel presente che fa guardare in maniera rosea al futuro”.

I dettagli sui premi assegnati e le dichiarazioni delle dirigenti scolastiche

La commissione nazionale per la valutazione delle Scuole modello per l’internazionalizzazione ha incluso il Liceo Statale Marconi di Pescara, unica segnalata per tutta l’area dell’Italia Centrale, tra le cinque scuole italiane vincitrici del premio di euro 2mila euro che la fondazione Intercultura conferisce per l’anno 2023.

Lo scorso 5 ottobre, nella sala Aldo Moro del ministero dell’Istruzione e del merito in viale Trastevere a Roma, la dirigente scolastica, Ferrante ha ricevuto il premio alla presenza di Carmela Palumbo, capo dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione. “Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento – dichiara Ferrante - . Il Liceo Marconi che comprende tre percorsi liceali e si è distinto negli anni per l’impegno profuso nel perseguire il suo processo di internazionalizzazione degli apprendimenti. Le motivazioni sottese alla vision del liceo sono da ricercarsi nell’esigenza di preparare gli studenti a un mondo globalizzato e di fornire loro competenze linguistiche e culturali indispensabili per affrontare, in modo consapevole, una realtà sociale complessa e variegata, quale quella attuale. Questo premio lo abbiamo dedicato a tutta la comunità educante perché è stato il frutto di un ottimo lavoro di squadra, per offrire un futuro migliore ai nostri ragazzi affinché diventino cittadini del mondo”.

Il Llceo D’Ascanio di Montesilvano è stato premiato, invece, come “Ambasciatori della Privacy”: all’interno di contest lanciato dal Garante. “I ragazzi della III D, guidati dal professor Graziano Fabrizi, hanno realizzato il video '1000 e una dis-grazia', per spiegare ai loro coetanei che cos’è la privacy e come difenderla”, spiega la dirigente Mammarella.

Il contest, che ha messo in palio premi in denaro del valore di 3mila euro da destinare ad acquisti di tecnologie per la didattica, ha visto come vincitori il nostro video come primo classificato, poi l’Istituto tecnico commerciale e per geometri Pareto di Pozzuoli, in provincia di Napoli e come terzo l’Istituto superiore di istruzione secondaria F. De Sanctis-O. D’Agostino di Domicella, in provincia di Avellino. La premiazione avverrà nell’ambito di un evento che si svolgerà all’università Federico II di Napoli il 25 ottobre prossimo dedicato ai più giovani. Creatività e consapevolezza hanno caratterizzato i tanti video pervenuti attraverso la piattaforma “Diventa ambasciatore della privacy” nel corso dell’anno scolastico 2022/23, mostrando come sia importante un’attività di formazione e sensibilizzazione da parte delle scuole sui temi della protezione dei dati personali. “Nella realizzazione dei video i ragazzi hanno infatti messo a frutto un percorso formativo aggiunge la dirigente -, guidato dagli insegnanti nell’ambito delle ore di educazione civica, sulla base di un kit didattico predisposto dal Garante riguardante aspetti di grande impatto, soprattutto per i più giovani, come il cyberbullismo, i furti di identità, il revenge porn, la profilazione on line, i deep fake. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto tecnico di Skuola.net”.

L’istituto Alessandrini di Montesilvano è stato invece selezionato per la realizzazione di un progetto Pon Fesr del 2022 “Laboratori innovativi e sostenibili”. In particolare è stato realizzato un laboratorio per le energie alternative ed è stato implementato il laboratorio di chimica per le analisi della qualità degli alimenti. “Il progetto realizzato – spiega la dirigente Di Donato - è stato inserito nel catalogo dei progetti Pon 2014-2020 pubblicato a cura dell’autorità di gestione e del Mim. L’istituto è stato invitato al ministero lo scorso settembre insieme ad altre cinque scuole selezionate in tutta Italia, in occasione della presentazione dei nuovi programmi nazionali 2021/2027”.

“Il ministro alla pubblica istruzione e al Merito Valditara – aggiunge -ci ha consegnato personalmente il premio. Il nostro laboratorio è risultato interessante, in particolare, per la sperimentazione dell’idrogeno come fonte di energia innovativa. Sul catalogo dei Pon è stato invece pubblicato un articolo sul Laboratorio per l’agricoltura 4.0 che ha fornito agli studenti la possibilità di approfondire le conoscenze sulle fonti rinnovabili attraverso moduli dedicati oltre all’energia all’idrogeno anche per quella solare, termica ed eolica. Il laboratorio è risultato molto utile agli studenti del settore tecnologico per eseguire test e misurazioni molto specifiche ed è stato aperto a tutti anche per sensibilizzare sui cambiamenti ambientali. Un altro Laboratorio, infine, si è concentrato sulla rilevazione ambientale, utilizzando kit per l’analisi dell’acqua, del vino e dell’olio attraverso nuovi sistemi tecnologici”.

