VIDEO | Una preghiera per Yelfri Guzman, in piazza Salotto amici e familiari. La mamma: "Voglio giustizia" [FOTO]

Diverse decine di persone sono scese in piazza Salotto a Pescara per un evento in favore del giovane cuoco di 23 anni raggiunto dai colpi di pistola mentre stava lavorando

La comunità dominicana della provincia di Pescara e non solo si è riunita in piazza della Rinascita (piazza Salotto) per stringersi al dolore e all'apprensione della mamma e dei familiari di Yelfri Guzman, il giovane cuoco di 23 anni che ricevuto diversi colpi di pistola domenica scorsa.

In piazza tanti amici e conoscenti del ragazzo che affidandosi a Gesù hanno pregato per lui nella speranza che possa riprendersi al più presto.

Le 3 operazioni alle quali è stato sottoposto hanno avuto esito positivo e Yelfri si è risvegliato.

Emozionante l'incontro con la madre alla quale ha raccontato quegli attimi di terrore vissuti dietro al bancone di "Casa Rustì": «Mi ha detto che ricorda tutto», spiega la madre, «e che in ambulanza chiedeva ai soccorritori del 118 di arrivare velocemente in ospedale perché voleva vivere. La prima cosa importante per me è il fatto che la sua vita sia salva. Ringrazio la polizia per quello che ha fatto e i medici per aver salvato mio figlio. Ma ringrazio anche la comunità italiana e quella dominicana. La giustizia sta facendo il suo corso ma la persona che ha aggredito Yelfri doveva essere controllata, non poteva andare in giro con una pistola. Non è possibile quello che stanno dicendo, che lui è pazzo, ho una grande rabbia dentro. Se fosse pazzo dovranno pagare i medici che hanno permesso che andasse in giro, avrebbero dovuto trasmettere la documentazione sanitaria».

Poi la mamma aggiorna anche sulle condizioni di salute del figlio: «Sta meglio, si è svegliato, le 3 operazioni sono andate bene. Per la schiena però si dovrà aspettare».

