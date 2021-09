VIDEO | Sporcizia e vetri frantumati: ponte di ferro nel degrado

Una nostra lettrice ci ha scritto per denunciare lo stato di abbandono e degrado in cui versa il ponte di ferro, a Pescara. La donna ha anche girato un video per documentare la situazione, a dir poco vergognosa, della struttura.

Queste le sue parole: "I vetri frantumati delle bottiglie sono poco visibili dalle immagini, ma vi assicuro che tappezzano il tracciato dall’inizio alla fine. Ho inviato mail ad Attiva, al sindaco Carlo Masci, al responsabile dell’ambiente e infine ho fatto una segnalazione alla polizia municipale, ma il ponte di ferro continua ad assumere sempre più la sembianza di una discarica".