Il video del consigliere Blasioli girato sul ponte ciclopedonale "Stella D'Amico" dopo i lavori di riqualificazione [VIDEO]

Nel mese di dicembre erano partiti i lavori di riqualificazione del ponte ciclopedonale che si trova in via valle Roveto

Il ponte ciclopedonale in via Valle Roveto è nuovamente percorribile. Sono stati completati i lavori per la riqualificazione della struttura avviati lo scorso dicembre dall'amministrazione comunale. Sul ponte il consigliere regionale Blasioli ha girato un video che mostra l'attraversamento aperto ora a pedoni e ciclisti, con il telaio in ferro che ha sostituito i vecchi pannelli di legno usurati.

Il ponte è stato intitolato a Stella D'Amico, l'ultima lavandaia del fiume Pescara e lo stesso Blasioli si era occupato dello sblocco dei lavori per restituire la struttura alla città, considerando che si tratta di un collegamento importante per la rete ciclopedonale presente nella zona dell'ospedale fino al lungofiume.