VIDEO | La testimonianza di Pignoli: "Come paziente di Nefrologia mi sono sentito a casa"

Il consigliere comunale Massimiliano Pignoli, che in passato ha più volte criticato l'ospedale di Pescara, questa volta invece deve elogiare l'operato della struttura sanitaria dello "Santo Spirito".

E lo fa raccontando la sua esperienza personale vissuta negli scorsi mesi quando è stato ricoverato nel reparto di Nefrologia.

«Quando c'è da criticare l'abbiamo sempre fatto», dice, «ma questa volta bisogna parlare della buona sanità che ho visto con i miei occhi. Sono stato ricoverato nel reparto di Nefrologia, diretto dal dottor Mario Campanella, e posso dire di essermi sentito come a casa. Posso testimoniare un'attenzione massima da parte di medici, infermieri e operatori socio sanitari che hanno sempre chiesto a tutti noi pazienti come ci sentissimo e se avessimo bisogno di qualcosa».

L'assessore Nicla Di Nisio, dopo aver sottolineato come spesso sia più facile solo criticare e fare manifestazioni contro la sanità pubblica, ribadisce come la politica debba anche evidenziare la parte buona come in questo caso. Il responsabile di Nefrologia, Mario Campanella, accoglie con piacere le parole del consigliere Pignoli. Lo stesso fa anche il direttore del dipartimento, Giustino Parruti. Il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, nel ringraziare Pignoli per le sue parole rilancia la palla dall'altra parte del campo chiedendo maggiore sostegno alla politica e più risorse per rendere sempre migliore la sanità pubblica nell'ospedale pescarese.

