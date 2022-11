VIDEO | Piazza Salotto, fanno esplodere dei fuochi d'artificio a due passi dalla pista da ghiaccio: panico tra i presenti

Una bravata che poteva finire molto male. Nel tardo pomeriggio di ieri alcuni ragazzi hanno deicso di accendere dei fuochi d'artificio in piazza della Rinascita (piazza Salotto) a pochi passi dalla pista da ghiaccio allestita per le festività.

Come si vede chiaramente dal video inviatoci da un utente i giochi pirotecnici sono stati piazzati lungo tutto il lato lungo della pista sovrastandola al momento dell'esplosione.

Una scena cui hanno assistito anche alcuni esercenti. In quel momento c'erano diverse persone, anche bambini in piazza. Si sarebbe quindi generato un fuggi fuggi generato e secondo il cittadino che ci ha contattati qualcuno sarebbe anche rimasto lievemente ferito, ma su questo non ci sono conferme.

Un gesto incosciente e pericoloso quello compiuto tanto è vero che, nonostante la pioggia, questa mattina erano ancora ben visibili le tracce dell'esplosivo sulla pavimentazione. L'occasione per ribadire da parte di chi ci scrive così come già chiesto in altre occasioni da chi nella zona vive e lavora, la richiesta di avere almeno nei periodi di massima affluenza un presidio fisso di polizia o dei carabinieri

Le tracce lasciate dai fuochi d'artificio ancora visibili questa mattina

