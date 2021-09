VIDEO | Piano estivo dei parcheggi: il bilancio dell'amministrazione comunale

L'assessore comunale Luigi Albore Mascia e l'amministratore unico di Pescara Multiservice Benedetto Gasbarro hanno snocciolato i numeri relativi al piano della sosta estiva in città

Questa mattina sono stati illustrati l'andamento e i risultati di servizio del piano estivo della sosta. Erano presenti l’assessore alla viabilità e trasporti Luigi Albore Mascia e l'amministratore unico della Pescara Multiservice Benedetto Gasbarro.

Grazie anche a un estate particolarmente buona a livello di turismo e quindi di persone che hanno scelto l'automobile per viaggiare, l'amministrazione comunale ha giudicato in grande ascesa anche il piano dei parcheggi.

Parcheggi dislocati in diverse parti della città, con un occhio ovviamente alle casse ma anche attenzione verso gli utenti.

È stato ricordato infatti, che Pescara ha tariffe molto concorrenziali e che di notte, a differenza di alcune città rivierasche di altre regioni, mantiene la gratuità degli stessi. Molte delle iniziative attuate durante questa estate verranno riproposte anche in futuro, visti i risultati ottenuti.

