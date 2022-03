VIDEO | Pettinari (M5S): "Il palazzo di via Lazio è peggio del Ferro di Cavallo"

Feci, sacchi di immondizia, mobili rotti, persino vecchi sanitari sono lo scenario che accoglie chi arriva al palazzo di via Lazio 61 a Montesilvano. I cattivi odori si sentono già nel piazzale antistante, ma salendo le scale la situazione si aggrava. E peggio di ciò che si vede è ciò che non si vede: la criminalità che ne ha preso possesso. E' quello che torna a denunciare il vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari (M5s) che parla di un luogo peggiore del Ferro di Cavallo, con l'unica differenza di non essersi guadagnato spazio sulle cronache nazionali. Di proprietà del Comune di Pescara, ma ricadente sul comune di Montesilvano cui spetterebbe il compito di effettuare la raccolta rifiuti, lo scenario che ci si palesa davanti è davvero sconcertante. “Mentre prima c'erano famiglie oneste, ora sono rimasti solo delinquenti, criminali e pluripregiudicati – denuncia Pettinari -. E' un posto in mano ai clan. Ricordiamo che qui sono stati trovati proiettili, pistole, spaccio e negli appartementi si consumato atti illeciti, anche la prostituzione. I residenti non riescono più a dormire la notte”.

Per residenti si intendono soprattutto quelli che vivono nelle palazzine adiacenti perché, spiega ancora il vicepresidente, di famiglie oneste, nell'edificio, ne sono rimaste pochissime. A loro viene assegnato un nuovo alloggio, ma niente si fa per cacciare chi non solo è abusivo, ma delinque. Un uomo si affaccia e ci dice di essere l'ultimo ad attendere di spostarsi in un nuovo alloggio assegnatogli. L'ultimo magari non è, ma certo è che nessuno potrebbe accettare di vivere in una palazzina dove l'immondizia è ovunque, ostruisce le scale antincendio, invade l'androne, le scale, alcune stanze che si incontrano lungo le rampe e gli spazi esterni. E a terra non è difficile imbattersi in qualche portafoglio magari gettato lì dopo essere stato rubato. Il portone non c'è, i citofoni, ce lo hanno anche scritto con un pennarello, non funzionano. Nel locale caldaie, riferisce Pettinari, gli allacci abusivi non si contano. “La situazione è notevolmente peggiorata”, chiosa ricordando che già diverse volte aveva denunciato lo stato di degrado dell'enorme palazzo di via Lazio. Lui però una soluzione ce l'ha e chiede sia al Comune di Pescara che a quello di Montesilvano di intervenire. “Basterebbe che le due amministrazioni comunali emettessero ordinanze contingibili urgenti di sgombero immediato. Si può fare per ragioni di igiene e sicurezza pubblica. Transennasse il cantiere e, anche con una vigilanza h24, lo demolisse. Oggi si fanno solo sfratti spot: sfratto un abusivo oggi e domani ne entrano due. Così il problema non si risolve. Mi auguro che mi ascoltino per tutelare la gente onesta di questo quartiere”.

Copyright 2022 Citynews