VIDEO | "Droga e degrado a Rancitelli", nuovo affondo di Pettinari

Il vice presidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, torna a chiedere maggiori controlli per la sicurezza del quartiere

Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle torna ad accendere i riflettori sui problemi vissuti nel rione Villa del Fuoco di Pescara.

I problemi sono quelli noti con spaccio di droga, con persone che usano sostanze stupefacenti nel parco della Speranza e nelle zone adiacenti allo stesso.

Le strade problematiche sono le solite: via Tavo, via Lago di Capestrano e via Lago di Borgiano.

L'esponente pentastellato parla anche dell'imminente demolizione dei palazzi pericolanti al posto dei quali verrà costruita una piazza: "Questi spazi, senza controlli, diventano zone ideali per la malavita". Poi Pettinari torna a chiedere lo sfratto di tutti gli abusivi che «dopo aver lasciato gli alloggi del Ferro di Cavallo hanno occupato altri appartamenti che erano liberi in via Lago di Capestrano».

Copyright 2022 Citynews