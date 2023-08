VIDEO | Pettinari (M5S): "Criminalità a tutte le ore del giorno a Villa del Fuoco, serve l'esercito con il progetto 'Strade Sicure'"

Il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del M5s, torna ad accendere il faro sui problemi con i quali convive chi vive nel rione di Villa del Fuoco a Pescara.

E lo fa dando seguito alle parole di don Max, parroco della chiesa dei Santi Angeli Custodi, che nei giorni scorsi aveva rilanciato la problematica.

Pettinari spiega come lui stesso, tramite un pattugliamento fino alle ore 2 di notte, abbia visto come sia diffusa la criminalità nella zona anche con gente che fa uso di droghe pesanti sulle panchine.

L'esponente pentastellato sottolinea come sia difficile per i residenti convivere con situazioni di questo tipo ed evidenzia come la gente stia letteralmente scappando con la popolazione residente scesa da 10mila a 3mila unità. Inoltre ribadisce la necessità di eseguire un censimento su tutti gli alloggi popolari allo scopo di verificare e cacciare gli eventuali abusivi. Pettinari poi ritiene che sia necessario adottare il progetto "Strade sicure" con l'impiego dell'esercito in affiancamento a polizia e carabinieri.

