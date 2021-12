VIDEO | Pescara protagonista di "Tg2 Weekend" insieme a Firenze e... Parigi

Nello specifico, il capoluogo adriatico è finito sotto i riflettori della Rai per il suo villaggio di Babbo Natale, allestito in piazza Salotto

Pescara torna protagonista sulle reti Rai. Ieri (18 dicembre), durante il consueto appuntamento del "Tg2 Weekend", sono state mostrate le immagini di tre città in Europa dove si sono realizzate interessanti iniziative dedicate a Babbo Natale. Le tre città erano Parigi, Firenze e - appunto - Pescara. Nello specifico, il capoluogo adriatico è finito sotto i riflettori del Tg2 per il suo villaggio di Santa Klaus, allestito in piazza Salotto.

Questo il commento del sindaco Carlo Masci: "Qualcuno in passato ha avuto da ridire sull'accostamento che io ho fatto di Pescara a Parigi. Adesso il Tg2 ha aggiunto Firenze alle due città, figuriamoci quante critiche avremo dai soliti benpensanti. Pescara per me rimane sempre la più bella".