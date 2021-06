VIDEO | Un tratto di lungomare nord sarà pedonale di sera, l'opinione dei pescaresi

Il lungomare nord di Pescara diventerà pedonale di sera nei fine settimana di agosto.

Questa la novità annunciata dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, che parlano di una rivoluzione.

Il tratto nel quale non sarà consentito il transito alle automobili è quello che va da via Leopoldo Muzii a via Galilei. Maggiori i lati positivi o quelli negativi? Lo abbiamo chiesto andando in giro per il centro cittadino, dove abbiamo incontrato quattro persone di tipologie e pensieri completamente diversi tra di loro.

