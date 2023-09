VIDEO | Il Pd chiede chiarezza sull'affidamento delle Naiadi al Club Aquatico: "Dalla Regione poca trasparenza e molti dubbi non chiariti"

Poca trasparenza, molti dubbi e incertezze per il futuro delle Naiadi. A dirlo i consiglieri comunali del Partito Democratico e il consigliere regionale Antonio Blasioli assieme al consigliere Silvio Paolucci che hanno illustrato le problematiche e le critiche per la decisione della Regione Abruzzo di affidare fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino al completamento del bando europeo, la gestione al Club Aquatico Pescara. Secondo i consiglieri, la struttura che ormai è chiusa dal 4 agosto e oggi primo settembre risulta ancora chiusa, si trova in una situazione di stallo e di incertezza a causa delle scelte del centrodestra regionale che ha anche bocciato le richieste di gestione comunale che avrebbero permesso di intercettare fondi Pnrr per la riqualificazione e l'avvio di una nuova gestione ventennale. Anche il bando secondo il Pd è stato pubblicatyo in rityardo, rendendolo scarsamente attrattivo a livello economico malgrado l'interesse iniziali di alcuni soggetti.

Inoltre, in merito all'affidamento al Club Aquatico, Blasioli e i consiglieri comunali parlano di una vicenda con molte ombre e poco chiara, considerando che la Regione stessa a firma del dirigente che ha affidato la gestione temporanea, avrebbe un contenzioso ancora aperto con il Club Aquatico che faceva parte di un'Ati che aveva gestito le Naiadi dal 2019 al 2021.

"La procedura di affidamento diretto fa acqua da tutte le parti e per questo chiediamo chiarimenti immediati alla Regione, considerando che all'ente stesso erano arrivati anche interessamenti diretti per la gestione da parte di altri soggetti al di fuori del bando."

Copyright 2023 Citynews