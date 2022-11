VIDEO | L'appello dei bambini di via della Fornace Bizzarri al sindaco: "Vieni a vedere il nostro parco e facciamo una riunione"

Francesco e Roberto erano nello spazio verde dove dovrà sorgere un asilo per protestare con i loro genitori contro il progetto dell'amministrazione: arriva da loro l'invito al primo cittadino per andare a vedere l'area verde che vogliono difendere

Tanti bambini questa mattina nel parco di via Fornace Bizzarri. Hanno accompagnato i loro genitori e tutti i residenti della zona che hanno occupato lo spazio verde per difenderlo dopo la decisione da parte dell'amministrazione di costruire al suo posto un asilo.

Tra loro anche Francesco e Roberto che si rivolgono al sindaco. Francesco, in realtà, un appello lo ha già lanciato e oggi vuole che anche IlPescara raccolga la sua voce. “Voglio dire al sindaco che non deve distruggere gli alberi perché sono fatti dalla natura e sono esseri viventi. Deve venire a fare una riunione e a vedere queste belle foglie e questi bei fiori perché questo parco è innocente e non si deve distruggere”.

Francesco qui ci viene a giocare con gli amici proprio come Roberto che ci passa tutte le giornate estive, ci racconta. Gli chiediamo dunque perché vuole che il parco rimanga dov'è: “perché mi sta a cuore, mi sta proprio a cuore”, risponde.

Copyright 2022 Citynews