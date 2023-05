VIDEO | L'Abruzzo come modello di convivenza pacifica con gli orsi: se ne parla a 'Le Iene'

Dopo l'uccisione di un runner da parte di Jj4 a Caldes, in un bosco della Val di Sole, la trasmissione televisiva di Italia 1 "Le Iene" è andata a verificare come vanno le cose in Abruzzo, che ospita 50 orsi bruni marsicani. Il servizio è andato in onda durante la puntata di ieri, 9 maggio. L'inviato Cizco ha incontrato il colonnello dei carabinieri forestali Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, cercando di capire perché nella nostra regione sembrino esserci meno problemi rispetto al Trentino.

È stato poi il turno di alcune persone che abitano nel territorio del parco, come ad esempio una signora di Lecce dei Marsi: tutti hanno raccontato la propria esperienza, spiegando che, nonostante gli inevitabili disagi causati dall'orso nelle loro proprietà quando l'animale è in cerca di cibo, la convivenza è comunque pacifica e, in sostanza, quel plantigrado non dà loro fastidio. Cizco ha anche intervistato la guardiaparco Michela Mastrella, che ha ricordato Juan Carrito, le sue marachelle e la sua triste fine (avvenuta lo scorso gennaio), e la dottoressa Roberta Latini, biologa e responsabile dell'ufficio studi e ricerche faunistiche del Parco nazionale d'Abruzzo.