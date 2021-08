VIDEO | Il parco Michetti restituito alla città diventa luogo di inclusione sociale

Un servizio di pubblica utilità al centro di un grande impegno per il sociale.

Sono i presupposti che permettono di restituire ai cittadini il parco Michetti, un’area verde che occupa lo spazio urbano compreso tra il palazzo che ospita la prefettura e l’amministrazione provinciale, l’edificio noto come Il Quadrifoglio e Palazzo di città.

La Provincia, proprietaria del sito adibito a parco da molti anni, in questi giorni ne ha infatti affidato la gestione al Consorzio Impresa & Sociale, allo scopo di permetterne l’immediata riapertura al pubblico e allo stesso tempo procedere alla manutenzione e alla pulizia ordinaria.

I ragazzi impegnati nelle cooperative La Nave, Aurora, Asd Accademia Biancazzurra e Il Sorriso, alcune di queste già coinvolte in passato in attività di pubblico interesse con il Comune, potranno anche realizzarvi un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. L’attività di riqualificazione dell’area verde è stata avviata già da alcuni giorni, al fine di raggiungerne il completo recupero ambientale. Grazie a questi ragazzi, l’orario di apertura sarà di 8 ore al giorno dal lunedì alla domenica. Un’iniziativa che consentirà oltretutto di portare avanti l’obiettivo che è alla base dell’attività del consorzio e delle cooperative aderenti, ossia incentivare la creazione di una rete di sinergia tra privati, imprese, mondo cooperativo ed enti locali, con lo scopo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate.

Nel servizio, le interviste al presidente della Provincia Antonio Zaffiri, al vicepresidente del consorzio Carlo Pepe e al sindaco Carlo Masci.

Copyright 2021 Citynews