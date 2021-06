VIDEO | Monica Bellucci e Jude Law le stelle del 48esimo Premio Internazionale Flaiano, l'elenco degli ospiti

Ricco parterre di premiati come tradizione: sul palco nelle serate del 3 e del 4 luglio grandi personaggi come Remo Girone, Carolina Crescentini, Cristiana Capotondi e Massimo Ghini tra gli altri

Premio internazionale Flaiano 2021 a Monica Bellucci, l'attrice italiana diventata famosa in tutto il mondo per le sue interpretazioni nelle grandi produzioni, come nell'ulimo 007-James Bond, e Jude Law, attore holliwodiano dalle mille sfaccetture.

La Bellucci sarà al teatro monumento d'Annunzio nella serata finale di sabato 4 luglio per ritirare il Pegaso d'Oro della 48esima edizione dello storico premio, mentre Law parteciperà con un video visto che ha iniziato a girare.

Bellucci e Law sono solo la punta di diamante di un folto gruppo di grandi personaggi che sono stati insigniti del riconoscimento da parte della giuria del Premio Internazionale Flaiano.

Tra gli altri troviamo Remo Girone, premio alla carriera per il teatro, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Cristiana Capotondi e Vincent Riotta. Di seguito l'elenco completo degli ospiti della serata finale e di quella di sabato 3 luglio dedicata alla Narrativa.

Premiati sezione Cinema

Sceneggiatura: Francesco Bruni - "Cosa sarà"

Regia: Alex Infascelli - "Mi chiamo Francesco Totti"

Regia opera prima: Gianluca Jodice - "Il cattivo poeta"

Regia opera prima - Concorso Flaiano opera prima e seconda: Il nome sarà noto il 30 giugno a seguito della votazione della giuria popolare

Interpretazione maschile: Alessandro Gassmann - "Non odiare";

Massimo Ghini - "La volta buona"

Interpretazione femminile: Carolina Crescentini - "La bambina che non voleva cantare"

Costumi: Andrea Cavalletto - "Il cattivo poeta"

Carriera: Vincent Riotta

Premio della presidenza: Ibrahima Gueye - "La vita davanti a sé"

Premio internazionale: Monica Bellucci



Premiati sezione Teatro

Carriera: Laura Marinoni - Remo Girone



Premiati sezione Tv-Giornalismo

Regia Fiction: Gianluca Maria Tavarelli - "Chiamami ancora amore"

Sceneggiatura: Giordano Meacci e Francesca Serafini "Carosello Carosone"

Interpretazione femminile: Cristiana Capotondi - Chiara Lubich- L'amore vince tutto"

Programma: Report- Sigfrido Ranucci

Programma culturale: Via dei Matti n.0 - Stefano Bollani e Valentina Cenni

Giornalismo: Bernardo Valli



Premiati sezione letteratura

Premio Flaiano internazionale di narrativa

Michel Houllebecq



Finalisti narrativa over 35, il premiato riceverà il Pegaso dopo la votazione del 3 luglio

Antonio Pennacchi "La strada del mare"

Gianni Solla "Tempesta madre"

Mariapia Veladiano "Adesso che sei qui"



Finalisti narrativa under 35, il premiato riceverà il Pegaso dopo la votazione del 3 luglio

Maddalena Fingerle "Lingua Madre"

Giorgia Tribuiani "Blu"

Alice Urciolo "Adorazione"



Premi speciali

Walter Pedullà

Claudio Piersanti



Italianistica

Gaetana Marrone "The Cinema of Francesco Rosi" - IIC New York

Jaana Vaahtera e Paivi Mehtonen "Kansakielesta. De vulgari eloquentia" - IIC Helsinki

Alfonso Campisi "Terres promises" -IIC Tunisi



Premio speciale

Remo Rapini e Carmine Perantuono per "Gli occhi di Liborio".

