VIDEO | Ospedale di Penne, Blasioli (Pd): "Medicina al collasso e Day hospital a rischio chiusura"

Reparto Medicina e Day hospital dell'ospedale di Penne a rischio chiusura per mancanza di personale. A lanciare l'allarme il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli che parla di promesse disattese e chiede all'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e il presidente della Regione Marco Marsilio di dar seguito agli impegni presi due anni fa e di dare risposte concrete in tempi brevi e cioè entro la settimana. Se così non sarà “ci rivolgeremo a chi di dovere per le opportune verifiche”.

Un bacino di 40mila utenti, sottolinea Blasioli rivolgendo un appello a tutta la comunità vestina e anche della Val Fino che fanno riferimento al San Massimo di Penne perché comprendano quanto grave sia la situazione sulla base di quanto lui stesso denuncia con il sostegno del gruppo consiliare Pd della città. “Il reparto di Medicina è agli sgoccioli – afferma infatti il consigliere regionale dm -. Dovevano esserci nove medici e invece sono rimasti in tre con una di loro in maternità”. Blasioli ricorda quindi che dopo la visita ispettiva fatta il 19 gennaio 2021 che si tradusse in un'interpellanza presentata il 13 aprile 2021, fu la Verì ad assicurare che si sarebbe fatto un nuovo concorso per la Medina di Penne per l'assunzione di dieci dirigenti medici. “La Asl – dice oggi – un concorso lo ha fatto generando delle graduatorie da cui si sono attinti cinque medici che però non sono stati mandati a Penne, ma in altri reparti e alla Medicina di Pescara”. Chi è rimasto dunque, fa turni pesanti e ha accumulato mancati riposti: “tutto quello che è contrario alla legge, alle direttive comunitarie e alla contrattazione collettiva. IL primario che sarebbe esentato dai turni – precisa – li fa per garantire la funzionalità del reparto ma oggi si trova di fronte alla necessità di fare delle scelte e tra queste anche la probabile chiusura del Day hospital. Quello di Penne è una grande eccellenza – tiene a sottolineare -: ha anche collaborazioni molto importanti anche con la Medicina del fegato del Gemelli”.

Questo dunque quello che starebbe accadendo e di qui la richiesta al presidente e l'assessore perché si proceda con “l'assunzione dei medici in graduatoria” specificando che ad oggi nel reparto operano anche tre specializzanti “due con contratto di collaborazione e uno con contratto a tempo determinato che ci sarà fino a dicembre. Se così non sarà il San Massimo perderà un'eccellenza e questa è l'attenzione che questa giunta ha verso la sanità del territorio vestino”.

Se mai quanto paventato si dovesse concretizzare ci si troverebbe anche di fronte ad altri due problemi: i pazienti del Day hospital dovrebbero spostarsi per accedere alle cure, una difficoltà per loro e un aumento di presa in carico per l'ospedale di Pescara. “Tutti si dovrebbero riversare a Pescara – prosegue Blasioli -. Colgo anche l'occasione per ricordare che la Medicina di Penne aveva 44 posti letto prima del covid. Ne sono rimasti 22 che, nonostante i lavori per rimetterli a norma, non vengono utilizzati. Il San Massimo però fa gli stessi ricoveri di Pescara e questo fa capire quanto è importante il reparto. Il Day hospital tra l'altro ha ambulatori di eccellenza in cui vengono curate persone cronicamente malate. Se dovesse chiudere queste sarebbero costrette o al ricovero o a fare rifermento a Pescara”.

Non è una questione di nominazione, conclude riferendosi alle ultime notizie in merito date dalla Regione. “Si parla di tante etichette, ma non ci sono più i medici. Marsilio e i consiglieri regionali si sono ritrovati davanti al San Massimo per inaugurare lavori che si attendevano da cinque anni con fondi lasciati da. centrosinistra con una riduzione di circa la metà perché la maggior parte – conclude – sono stati dirottati verso altri ospedali”.

