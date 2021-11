VIDEO | Inaugurata l'opera di Michelangelo Pistoletto al tribunale di Pescara

La grande bellezza, si potrebbe esordire così. Inaugurata la nuova installazione luminosa del maestro Michelangelo Pistoletto nell'area esterna al tribunale di Pescara. Si tratta di una versione rivista e aggiornata dell'installazione originale che negli anni, di fatto, era rimasta bloccata per la necessità di ulteriori interventi sul piano dell'efficienza e della sicurezza.

Un intervento favorito e fortemente voluto dal noto gallerista ed esperto d'arte contemporanea, Mario Pieroni, da sempre stretto collaboratore del maestro Pistoletto, grazie al quale l'opera torna a riaccendersi. E da sostenitori quali Germano Del Conte, sensibile alle tematiche dell'arte contemporanea.

Non era scontato, e per questo è ancor più apprezzato, l'entusiasmo con cui il maestro Michelangelo Pistoletto ha accolto la notizia delle nuove installazioni, in collegamento dal suo studio di Biella.

