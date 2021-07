VIDEO | Inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale "Spirito Santo"

Tecnologia avanzata, spazi ampi, attenzione a ogni tipo di particolare: il nuovo pronto soccorso è stato pensato e realizzato per essere all'avanguardia in Italia.

Un vanto per la città di Pescara, che così si augura di poter mettere da parte le polemiche, le lamentele e i disagi che nel corso dei decenni hanno fatto parlare (male) del pronto soccorso.

Tantissime le autorità intervenute all'inaugurazione, che hanno commentato con estremo favore questa opera che giunge finalmente a conclusione.

L'apertura ci sarà entro una decina di giorni, come annuncia il primario del pronto soccorso di Pescara Alberto Albani. Nelle interviste, abbiano ascoltato anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì e il sindaco di Pescara Carlo Masci.

