VIDEO | Niente fondi per il nuovo canile, Sola (M5s): "Persi i 600mila euro del ministero, smascherata la farsa della giunta Masci"

Nessuna proroga al finanziamento scaduto a maggio denunciano i consiglieri comunali riferendo della risposta arrivata alla loro interrogazione. La città potrebbe non averlo proprio più un canile dato che quello di via Raiale, spiega Sola, potrebbe essere sgomberato dalla Asl

Nessuna proroga ad oggi: il finanziamento da quasi 600 mila euro per la realizzazione del nuovo canile intercomunale non c'è più e così la diffida della Asl di gennaio 2022 il rischio che si arrivi ad un'ordinanza di chiusura di quello di via Raiale diventa una vera e propria spada di Damocle sul destino dei cani che ospita. Se davvero le cose stanno così anche se si individuasse un nuovo spazio con la disponibilità al dialogo data dalla sindaca di Spoltore Chiara Trulli che proposte, ha riferito a IlPescara, ne ha, resterebbe un problema enorme: con quali fondi realizzare il nuovo rifugio se quelli cospicui avuti dal governo non sono più disponibili?

Questa in sintesi l'ennesima denuncia dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Paolo Sola, Massimo Di Renzo e Erika Alessandrini (capogruppo), per i quali quella che continua ad andare in scena non è altro che “una farsa” messa in piedi dalla giunta Masci: questo per loro l'unico termine adatto a definire quanto sin qui avvenuto con l'aggravante, dichiara Sola, di aver promosso anche un ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) "sperperando" risorse pubbliche per ottenere il lasciapassare alla realizzazione di una struttura che non ha fondi per essere costruita.

“Avevamo già smontano la farsa sul presunto canile quando avevamo sottolineato che il finanziamento era scaduto a maggio 2023, ma l'amministrazione Masci – dichiara Soa – ha continuato a portare avanti questa narrazione, ma è finalmente arrivata la risposta all'interrogazione che il Movimento aveva fatto ad agosto e con cui avevamo conto di una eventuale proroga concessa. Dopo più di un mese è arrivata e non poteva che seguire la verità: effettivamente la proroga ad oggi non c'è anzi, il ministero ha chiesto conto di cosa era stato fatto cioè nulla. Ad ora – incalza il pentastellato – possiamo dare definitivamente per perso il finanziamento di quasi 600mila euro. Una cifra mai vista prima che si poteva mettere finalmente a disposizione del mondo animale”.

Una situazione quella venutasi a creare che però, prosegue il consigliere comunale, “non ha impedito all'amministrazione di presentare un ricorso al Tar contro la decisione di Spoltore di non voler realizzare il canile in quel particolare sito – ricorda riferendosi al progetto del canile rifugio progettato da Daniel Khilgren -. L'amministrazione dovrebbe dare spiegazioni e dirci quale esigenza ci fosse per spendere soldi pubblici per un ricorso al Tar in cui si cerca di imporre o vantare un diritto per cui non ci sono i fondi”.

Quindi la situazione del canile di via Raiale su cui pende la diffida della Asl di gennaio 2022. “L'Azienda sanitaria, consapevole della situazione critica di questa struttura, aveva fatto quella diffida con cui impediva l'ingresso di nuovi ospiti proprio in attesa che l'amministrazione comunale procedesse nel trovare una soluzione alternativa. Dopo quasi due anni non è arrivata, quindi la Asl potrebbe comprensibilmente dare seguito ad un'ordinanza di sgombero. Il dramma è che la giunta Masci – chiosa – è riuscita a peggiorare una situazione già difficile”.

Grave, denunciano i pentastellati, che una città come Pescara rischi di non avere una struttura pubblica a garanzia della tutela animale e grave, conclude Sola, che le associazioni e i volontari “siano costretti a sostituire l'amministrazione che continua ad essere assente su temi così importanti” con proprio i volontari che spesso devono portarsi a casa i cani recuperati perché non hanno un posto dove sistemarli.

La richiesta è dunque quella di trovare una soluzione e rapidamente: non consentiremo che gli ospiti vengano sparpagliati”, conclude Sola.

