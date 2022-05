VIDEO | Ryanair presenta i nuovi voli per l'estate, l'obiettivo è 724 mila passeggeri

Ryanair presenta ufficialmente i nuovi voli per l'estate 2022 che consentiranno di raggiungere l'Inghilterra (Manchester) e la Germania (Memmingen) partendo dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

Il numero di voli e la frequenza settimanale proposti dalla compagnia irlandese non è mai stato così alto nella storia del vettore dallo scalo pescarese.

Come spiega Mauro Bolla, country manager per l'Italia di Ryaniar, l'obiettivo dichiarato è quello di trasportare ben 724 mila passeggeri. Un obiettivo ambizioso che però viene raccolto senza tentennamenti sia da Vittorio Catone, presidente della Saga (la società che si occupa della gestione dello scalo aeroportuale) e da Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese. Catone e Marsilio ricordano come ad aprile si sia tornati a registrare un traffico uguale a quello del mese di aprile 2019 nonostante dunque la pandemia da Covid-19 e la guerra in Ucraina che sta scuotendo l'Europa. Il totale delle rotte di Ryanair attualmente operative da e per l'aeroporto d'Abruzzo sono in totale 15. Verranno operati nella stagione estiva 100 voli a settimana ovvero 20 in più rispetto al periodo pre-pandemia. Entrando nello specifico Milano Bergamo conta 14 frequenze settimanali; Londra conta 6 frequenze; 5 per Bruxelles Charleroi, tre per Dusseldorf, Torino e Malta; 2 frequenze per Bucarest, Girona, Alghero, Trapani, Praga, Manchester, Memminge, Varsavia, e Cracovia. Per quanto riguarda il programma voli, Milano Bergamo viene effettuato ogni giorno; Bucarest mercoledì e domenica; Barcellona Girona mercoledì e sabato; Alghero martedì e sabato; Trapani lunedì e giovedì; Praga lunedì e venerdì, Dusseldorf lunedì, martedì e venerdì; Manchester mercoledì e domenica; Torino lunedì, martedì e venerdì; Bruxelles Charleroi martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; Memmingen, martedì e sabato; Varsavia lunedì e giovedì; Londra Stansted lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabaato e domenica; Malta martedì, giovedì e sabato; Cracovia, lunedì e venerdì.

Fino a venerdì 27 maggio biglietti in offerta a partire da 19,99 euro.

