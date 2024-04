VIDEO | Diciotto nuove piante in piazza Salotto prima dell'estate, Masci: "Torna il verde in uno spazio grigio"

Cinque palme washingtonia, dieci agrifogli (Ilex) e tre alberi, tra cui due sempreverdi, nell'aiuola accanto all'Urban box: un esemplare di Carrubo Ceratonia Siliqua, uno di Parrotia Persica e uno di Ginkgo Biloba oltre a delle camelie: con queste piantumazioni per un investimento complessivo di 110 mila euro tornerà il verde in piazza Salotto.

Ad annunciarlo il sindaco Carlo Masci e l'assessore al verde Gianni Santilli alla presenza di altri esponenti della maggioranza nel corso di una conferenza stampa con cui è stato fatto anche il punto sugli interventi per il verde in corso. Al momento sono circa 400mila euro i fondi investiti tra l'intervento che interesserà la piazza nelle prossime settimane per essere completato prima dell'estate, altri 73mila euro investiti per le piantumazioni nelle aiuole della rivera nord lato monte che, ha spiegato Santilli, saranno completate la prossima settimana con nel frattempo lo stesso intervento nell'ultimo pezzo di via Raffaello e altre strade del centro a cominciare da via Roma, via Piave, via Mazzini e via Trento; e infine i 190mila euro già stanziati e per i quali stanno partendo gli affidamenti, fa sapere, che consentirà di riempire anche tutte le altre rimaste vuote in città come anticipato da IlPescara.

"L’obiettivo - si legge nella relazione tecnica - è quello di contribuire al miglioramento della qualità ambientale limitando l’effetto isola di calore nonché il potenziamento del potere attrattivo dei luoghi sia per la cittadinanza che per i turisti"

In piazza Salotto gli operati arriveranno a giorni, spiega il sindaco: “sarà più verde così come da quando è stata riqualificata la piazza hanno chiesto i cittadini dopo l'eliminazione delle magnolie. È diventata troppo brulla e senza verde: noi andiamo a reintrodurre quel verde che tutti cercano e vogliono”.

A breve, fa quindi sapere il sindaco, sarà anche presentato il Piano arboreo Piano arboreo con l'illustrazione del saldo tra piantumazioni e rimozioni e, assicura, "i numeri sono raddoppiati e il saldo è molto positivo".

Un disegno geometrico che lascerà libero tutto lo spazio centrale della pizza dove saranno inserite altre palme che si aggiungono alle esistenti e gli agrifogli. “Piazza Salotto – chiosa il sindaco – riacquisterà qualità e bellezza. Sono molto contento perché da troppi anni i cittadini chiedevano green in piazza e noi faremo in modo che ci sia”.

Un ennesimo intervento, tiene a precisare, fatto in piazza dopo la riqualificazione dell'Urban Box ora gestito con l'università d'Annunzio, la realizzazione della fontana luminosa e il rifacimento delle pavimentazioni dei portici. Un progetto pensato anche, continua Masci, in continuità con la riqualificazione che va da piazza Sacro cuore a pizza Salotto passando per corso Umberto I dove i nuovi alberi sono arrivati senza che siano mancate critiche. In particolare quelle dell'associazione politico-culturale Radici in Comune che ha definito i dieci alberi in più non una riforestazione urbana invitando alla cura del verde esistente. Parole cui il sindaco nel corso della conferenza stampa ha replicato: “quell'intervento è stato fatto con i fondi contro il cambiamento climatico ed è proprio un intervento di riforestazione”.

Quindi l'affondo al progetto con cui piazza Salotto fu riqualificato al tempo del sindaco Luciano D'Alfonso. Un progetto che Masci non definisce sbagliato, ma che, dichiara “ha avuto una caratteristica tale da non aver trovato il riscontro dei pescaresi per l'eliminazione delle magnolie. Oggi il verde viene reinserito”.

