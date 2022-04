VIDEO | Montesilvano dichiara guerra a chi abbandona i rifiuti con 20 nuove fototrappole

Si annunciano tempi duri a Montesilvano per coloro che, non dotati di senso civico, erano soliti abbandonare i rifiuti lungo le strade del territorio cittadino.

Nelle prossime settimane infatti saranno in azione 20 nuove fototrappole che saranno installate a rotazione in tutte le zone della città.

Lo scopo è quello di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che crea degrado e non consente di mantenere il decoro e l'igiene. Il 60 per cento di coloro che viene multato proviene da fuori città.

A presentare i nuovi dispositivi sono stati il sindaco Ottavio De Martinis, il suo vice e assessore all'Ambiente Paolo Cilli, l'assessore alla Polizia Locale, Lino Ruggero, il comandante della polizia locale, Nicolino Casale, Nicola della Corina, responsabile per l'Abruzzo di Formula Ambiente e il consigliere comunale delagato alla sicurezza Marco Forconi. Le nuove fototrappole sono state acquistate da Formula Ambiente e Sapi srl e messe a disposizione in comodato gratuito al Comune. Le fototrappole, del valore di 8 mila euro, saranno gestite dalla polizia locale che individuerà i luoghi dove installarle, ne visionerà le immagini e gestirà le eventuali sanzioni. Sanzioni da 309 euro per i comuni cittadini mentre per artigiani, ditte e possessori di partita iva si può essere perseguibili penalmente. La tecnologia, fornita dalla ditta Universo Infinito di Silvi che già collabora con il Comune per le videosorveglianze dei plessi scolastici, consta in apparecchi Sony full HD 4K, a infrarossi (funzionanti anche di notte), autoalimentate, che eseguono foto fino a 30 megapixel.

«Il contrasto all'abbandono dei rifiuti unitamente a quello delle deiezioni canine e la regolazione della velocità stradale sono le richieste che ci vengono avanzate dai cittadini. Il servizio che da oggi verrà implementato in città rappresenta una svolta importante per il contrasto a questo tristissimo fenomeno che rende la nostra città meno pulita, meno decorosa e da un punto di vista turistico meno attrattiva», dice il primo cittadino.

«Con l’installazione di queste moderne attrezzature tecnologiche», aggiunge Casale, «daremo il colpo di grazia all’incivile pratica dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade e nei parchi cittadini. Da troppo tempo, infatti, assistiamo a questa barbara usanza che vìola la nostra bellissima città. Da ora in poi, colui che abbandona i propri rifiuti nel nostro territorio, nostro concittadino o abitante dei comuni limitrofi, ha poche speranze di farla franca».

«Con queste telecamere», dichiara della Corina, «prosegue il nostro impegno nella tutela del decoro della città. I modi per conferire i propri rifiuti in modo lecito sono tanti e pensati per le diverse esigenze e abitudini dei cittadini. Non è possibile che nel 2022 qualcuno ancora pensi di abbandonare cose lungo le strade o sugli argini».

«È deprecabile», afferma Cilli, «che nel 2022 si debba ancora affrontare il tema dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade. Abbiamo il servizio di raccolta porta a porta, i cassonetti, il centro del riuso e il ritiro degli ingombranti».

Con le vecchie fototrappole, ormai divenute obsolete, venivano elevate circa 80-100 sanzioni ogni anno, con queste nuove il numero delle multe aumenterà senza dubbio.

