VIDEO | La protesta del comitato No Green Pass in piazza Sacro Cuore: "Uno strumento di macelleria sociale"

Nuovamente in piazza per protestare contro il green pass e la vaccinazione sui minori i cittadini del comitato abruzzese "No green pass". Nonostante la pioggia si è radunato un gruppo di persone in piazza Sacro Cuore, dove i cittadini no green pass hanno manifestato senza simboli di partiti politici e associativi, con il solo tricolore come emblema. Nel corso dell'incontro, insieme al portavoce Nico Liberati, sono intervenuti in persona il dottor Massimo Pietrangeli - che ha dichiarato, tra le altre cose, che attualmente i numeri dell'epidemia non sono così alti da far scattare un'emergenza vaccinale - e in collegamento la dottoressa Loretta Bolgan, nota ricercatrice che ha contribuito tra le prime in Europa a chiarire gli effetti della vaccinazione contro il Covid.

Spiega Liberati: "Manifestiamo contemporaneamente ai presidi di Trieste ed Ancona, uniti nella battaglia contro chi in Italia ha preteso di trasformare il green pass, da uno strumento per facilitare gli spostamenti transfrontalieri, in uno strumento di macelleria sociale". Ricordiamo che pochi giorni fa il presidente della Regione Marsilio, assieme all'assessore Verì, aveva incontrato i rappresentanti del comitato abruzzese contro i green pass per ascoltare le motivazioni della loro protesta.

