VIDEO | "Miracolo di Natale": Farlocchio torna al suo posto

Dopo i numerosi appelli lanciati sui social, i 99 Cosse fanno sapere che "Farlocchio", l'alberello di plastica piantato non si sa da chi in una rotonda di viale Marconi e misteriosamente scomparso l'altra notte, oggi è tornato al suo posto, anche se privo del puntale:

"Sta bene ma è acciaccato - scrive il collettivo pescarese sulla sua pagina Facebook - Questa mattina ci hanno avvisati dicendo che era di nuovo alla rotatoria, siamo accorsi e lo abbiamo trovato lì, gettato per terra come un sacco di patate".

I 99 Cosse, ringraziando "tutti i cittadini che si sono mossi per toccare il cuore dei rapitori", hanno postato anche il video del ritrovamento, realizzato con la loro consueta ironia. E annunciano che domani mattina (12 dicembre) "torneremo a rimetterlo in sesto perchè, al momento, il povero Farlocchio è molto scosso e non vuole rilasciare interviste". Proprio domenica scorsa diversi pescaresi si erano ritrovati alla rotatoria (che fa angolo con via Mazzarino) per addobbare l'alberello durante un simpatico flash mob.