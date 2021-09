VIDEO | Abbattuto il muro "della vergogna" in via Tiburtina, prende forma la strada pendolo [FOTO]

Demolito l'ultimo muro in via Tiburtina Valeria che separava via Lago di Capestrano dalla zona di San Donato. Il sindaco Masci: "Stiamo realizzando un'opera attesa da oltre 20 anni"

Abbattuto l'ultimo muro rimasto in piedi in via Tiburtina Valeria a Pescara di fronte a via Lago di Capestrano per il completamento della tanto attesa strada pendolo.

Operai e macchine hanno demolito il muro che separava la zona di Villa del Fuoco da quella di San Donato.

Sul posto, ad assistere ai lavori, anche il sindaco Carlo Masci che parla di interventi attesi da oltre 20 anni dalla città che finalmente trovano realizzazione e di demolizione «del muro della vergogna». L'intervento prevede una durata di quasi 6 mesi ma l'obiettivo è quello di ultimare la realizzazione della nuova strada entro 4 mesi.

