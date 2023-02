VIDEO | Il Pd denuncia multe elevate con le telecamere dopo che a far passare con il rosso erano stati i vigli, ma la polizia locale smentisce

Il fatto, riferito da una cittadina agli esponenti dem, sarebbe accaduto il 19 ottobre 2022 in via Tirino dove gli agenti si trovavano a seguito della rottura di una tubatura che ha costretto a chiudere parte della strada, ma il maggiore Mancinelli replica: "Nessuno ha detto loro di procedere"

Il 19 ottobre 2022 sarebbe stata multata e così come lei altri cittadini, per essere passata con il rosso dopo che la stessa polizia locale aveva invitato lei e altri cittadini a procedere nel tragitto a causa dei disagi che in quel momento si erano verificati a seguito della rottura di una condotta in via Tirino e che avevano costretto gli agenti a transennare la strada. Una multa elevata dal semaforo con telecamera lì installato e che oltre ai 117 euro di spesa le è costata anche sei punti alla patente. Inutile sarebbe stato il tentativo di evitarla presentando una dichiarazione in autotutela.

A denunciare la particolare vicenda è stato il consigliere regionale del Partito democratico Antonio Blasioli nel corso della conferenza stampa, la seconda, convocata per parlare proprio delle multe elevate agli incroci dove si trovano le telecamere e in particolare dei problemi che starebbero riscontrando gli autisti della Tua tra sanzioni e decurtazioni.

Niente da imputare ai vigili, ha sottolineato, che avrebbero agito in un momento di emergenza, ma alla gestione di quegli impianti che servirebbero al Comune, hanno già avuto modo di affermare, solo per fare cassa, sì. A mettere in dubbio che si facciano i controlli su quelle sanzioni per verificarne la validità, vista la vicenda, è stato il capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro che ha chiesto chiarimenti su questo.

A replicare è stato il maggiore della polizia locale Giorgio Mancinelli impegnato quasi in contemporanea in una conferenza stampa proprio sulla sicurezza stradale in città, che ha riferito che i vigili quel giorno avrebbero solo presidiato l'area transennata senza invitare nessun cittadino a proseguire la marcia passando con il rosso e che dunque chi ha poi preso la multa avrebbe agito di propria iniziativa in palese violazione del codice della strada.

