VIDEO | La palazzina per disabili di San Donato invasa dalla muffa, una residente: "Insalubrità totale, il Comune intervenga" [FOTO]

Le pareti sono coperte di muffa, i tubi di scolo troncati con l'acqua che finisce dritta sulle pareti, sui pianerottoli e nei garage e se il generatore per garantire la funzionalità dell'ascensore quando manca la luce è stato installato a quanto pare in funzione sembra non essere mai entrato. Dato che quella palazzina è stata costruita per ospitare disabili questo vuol dire che in caso di blackout chi esce non può rientrare e chi è dentro non può uscire dato che quella palazzina è stata costruita per i disabili.

A denunciare mesi fa i disagi che vivono gli inquilini dello stabile di proprietà del Comune che si trova a San Donato era stato il presidente dell'associazione Non vogliamo encomi Fabrizio Piscione. Oggi sempre con il suo sostegno, a volerli denunciare è una delle residenti dello stabile: Chiara Fusi. Lei vive in carrozzina ed è una delle persone che se mai dovesse mancare la luce, come accaduto, non potrebbe più scendere o salire da casa ed è anche una di quelle che almeno due volte l'anno ci racconta, ridipinge le pareti di casa per coprire le muffe che la invadono. Muffe che ovviamente ci mettono poco a "mangiare" la passata di vernice e tornare a coprire le pareti.

Che alcuni degli appartamenti sono pieni di muffe lo abbiamo visto con i nostri occhi visitandone una. È un'altra delle inquiline ad accoglierci e mostrarci le condizioni in cui vive. Condizioni che riguardano in particolare le camere da letto. Ad essere stati corrosi dalle muffe sono persino i mobili e lo scopriamo aprendo un armadio. Non è difficile capire che la colata verde esterna che impregna la parete esterna è proprio quella che attraversa la palazzina all'altezza di quella camera da letto.

“Ci sono persone che dormono in sala perché nelle camere come avete visto la situazione è veramente tragica”, spiega Chiara riferendoci anche di alcuni inquilini che hanno preso l'asma da muffa per quanto invivibile sarebbe la situazione. Viverci insomma, sarebbe ormai impossibile.

Salendo sul terrazzo Chiara insieme a Piscione ci fa notare che i tubi di scolo mancano del pezzo finale e che proprio in corrispondenza di quella colata verde che attraversa la parete ce n'è uno tronco con l'acqua che va quindi a finire sulla tettoria e sul muro. Stessa cosa vediamo nell'atrio dove il tubo è meno di un metro dalla grata dei garage con la conseguenza che quando piove oltre ad allagarsi l'ingresso l'acqua scivola giù rendendo insalubri anche le parti sotterranee della struttura. Insomma che problemi ce ne siano è innegabile.

Problemi che i residenti per tramite del presidente dell'associazione hanno fatto presenti all'amministrazione nel corso di un incontro avuto diversi mesi fa con l'assessore comunale all'edilizia residenziale pubblica Isabella Del Trecco. “È stata molto gentile – racconta Piscione -. Ci ha accolti con dei tecnici del Comune. Abbiamo rappresentato le criticità di questo condominio e ci è subito stato fatto presente che fondi non ce ne erano ma aveva preso l'impegno per quanto riguarda l'ascensore di fornire un generatore, mentre ci aveva detto che per quanto riguarda l'umidità e le muffe interne, problema di cui l'amministrazione è a conoscenza trattandosi di una sua proprietà – ribadisce – che avrebbero provato a trovare una soluzione utilizzando delle schiume, ma sembra non si possa fare per le caratteristiche strutturali dell'edificio”.

Il generatore in realtà è arrivato, ma a quanto pare non è mai entrato in funzione come conferma anche Chiara: “noi luci accese non ne abbiamo mai viste”. Suo l'appello al sindaco Carlo Masci e a tutta la sua giunta perché si intervenga: “conosce bene la situazione – afferma -. Qui bisogna fare in fretta”. In fretta perché in ballo sottolinea, c'è la salute delle persone e in questo caso di persone che vivono anche una condizione di disabilità. “A questo punto – conclude Piscione – si dovrebbe fare un intervento deciso di ricoibentazione e di messa a norma dell'edificio perché così è invivibile. Le persone hanno preso l'asma da muffa – conferma anche lui -. L'appello è a trovarli questi fondi e far sì che queste persone possano vivere in un ambiente salubre”.

