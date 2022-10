VIDEO | Movida rumorosa in via Piave: "Ecco la notte dei residenti"

In un filmato, infatti, girato ieri sera intorno a mezzanotte, viene mostrato come il livello dei decibel superi ampiamente la soglia della tolleranza

Un nostro lettore ci ha inviato un video che documenta come la movida del centro, più precisamente quella di via Piave, crei problemi e disturbi al sonno delle persone che abitano lì. Nel filmato, infatti, girato ieri sera intorno a mezzanotte, viene mostrato come il livello dei decibel superi ampiamente la soglia della tolleranza. "Amaramente dedicato a chi pensa che i residenti non abbiano diritto di addormentarsi quando vogliono", scrive il cittadino.

"Non avete nemmeno idea di che cosa voglia dire avere 74 decibel sotto le finestre fino al mattino", conclude. Questa problematica va avanti ormai da diversi anni e non sembra riuscire a trovare una soluzione: in altre parole, chi ha la "colpa" di vivere in quell'area deve arrangiarsi e sopportare il rumore. Alla faccia dei sacrifici fatti per acquistare una casa nella zona, ovviamente quando piazza Muzii e dintorni avevano ben altro aspetto ed erano sinonimo di tranquillità.