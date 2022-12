VIDEO | In moto da Montesilvano a Dakar all'insegna della solidarietà: parte l'avventura benefica di Cesare Ranucci

Un lungo viaggio che partirà il 28 dicembre prossimo, in moto, da Montesilvano a Dakar per uno scopo benefico. Protagonista dell'avventura all'insegna della solidarietà Cesare Ranucci, motociclista che, grazie al supporto degli sponsor e del Comune di Montesilvano, partirà alla volta del Senegal per il progetto "Montesilvano Moto Mission Dakar". L'iniziativa è stata presentata questa mattina 20 dicembre in Comune a Montesilvano, alla presenza dello stesso Ranucci, del sindaco Ottavio De Martinis e dell'assessore comunale Alessandro Pompei. L'amministrazione comunale, ha spiegato il primo cittadino, ha voluto supportare questa bella iniziativa che unisce la passione per i motori e l'avventura ad uno scopo nobile, ovvero quello di sostenere le popolazioni povere dell'Africa.

"Il mio format nasce nel 2016 dove ho voluto iniziare a raccontare le mie avventure in giro per il mondo in moto, ed a scopo benefico. Tutto il viaggio sarà raccontato attraverso i social, ed alla fine realizzerò anche un documentario. La moto, una Honda Transalp sarà donata all'Ong "Bambini del deserto" che la metterà a disposizione del medico che potrà in questo modo andare casa per casa nei villaggi della zona dove non esiste alcuna copertura sanitaria".

Il sindaco De Martinis ha sottolineato come l'amministrazione comunale con piacere ha voluto sposare questa causa, per cercare di far stare meglio i bambini e le famiglie che vivono a Dakar e soprattutto nei villaggi di quel distretto grazie alla donazione di questo mezzo fondamentale per lo spostamento dei sanitari. La partenza è prevista da Montesilvano fino a Genova dove si imbarcherà e dopo due giorni e mezzo di navigazione arriverà a Tangeri in Marocco. Da lì attraverserà il West Sahara , Mauritania e Senegal fino a Dakar. La pagina per le donazioni è: https://gofund.me/156f8dc8 mentre l'intera avventura può essere seguita dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/motomissione.

