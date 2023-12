VIDEO | L'allestimento del palco per il concerto dei Pooh

Fervono i preparativi per il concerto gratuito dei Pooh in programma nel pomeriggio del 1° gennaio, a partire dalle ore 18, nell'area di risulta. Mancano soltanto due giorni al grande evento, e la macchina organizzativa è pienamente in azione con l'allestimento del palco. Ecco le immagini in anteprima relative al montaggio della maxi struttura che ospiterà l'atteso live della storica band.

Soddisfatto l'assessore comunale al commercio, Alfredo Cremonese: "Apriamo l’anno all’insegna della musica Italiana con il grande concerto dei Pooh, che avrà luogo nell’area di risulta (ex stazione ferroviaria) dalle ore 18 del 1° gennaio 2024. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione di questo mega evento. Ringrazio anche il sindaco Carlo Masci per la fiducia che mi ha accordato".

E Masci, ricordando di essere stato proprio lui a "inventare" l'evento del giorno di Capodanno quando era assessore al turismo nella giunta di Carlo Pace, precisa che quello dei Pooh sarà "il più grande palco mai montato a Pescara. Sarà un grandissimo evento, per il quale ci attendiamo 30mila persone. In questa maniera augureremo buon anno a tutti". Tra l'altro fu proprio Masci a portare i Pooh a Pescara, nell'agosto 2002, per un'esibizione gratuita nell'ambito della manifestazione "Quattro tuffi in un mare di musica", davanti alla Nave di Cascella. Ora, a distanza di 22 anni, è tutto pronto per il bis.