VIDEO | Mobilità sostenibile, in città 200 nuovi monopattini "intelligenti": incidenti in netto calo e diminuiscono gli atti vandalici

Duecento monopattini “intelligenti” che si aggiungono alla flotta dei 500 già presenti in città con la particolarità che Pescara è insieme a Bergamo una delle due uniche città d'Europa ad avere questa innovativa tipologia di mezzo.

A spiegarne le caratteristiche sono l'assessore comunale alla mobilità Luigi Albore Mascia e il direttore operativo e sviluppo della Bit Mobility Michele Francione.

“Tra le sue caratteristiche fondamentali – spiega Francione – il fatto che grazie a dei sensori funge da deterrente all'uso in due del monopattino. Questi rilevano se ci sono più piedi che montano sulla pedana e fa sì che il mezzo rallenti indicando che se ne sta facendo un uso improprio per cui finché non scendono e non rimontano in modo corretto non va in modo adeguato. Quindi il disincentivo al passaggio sui marciapiedi. Anche in questo caso quando il monopattino passa dalla strada al marciapiede è in grado di riconoscerlo, rallenta e fa capire che bisogna scendere. I mezzi sono poi dotato di un sistema che quando rileva che c'è una persona davanti o un rallentamento attiva un cicalino che avvisa che sta arrivando il monopattino così i pedoni lo sentono. Un modo per ridurre l'incidentalità”.

Ci saranno quindi nuove aree di sosta, anzi, spiega Mascia “già da oggi iniziamo a realizzare 24 aree delle 57 previste presso le quali con segnaletica adeguata troveranno monopattini e biciclette i cittadini e gli utenti, ma allo stesso tempo incentiveremo il ricollocamento del monopattino in quell'area con un incentivo economico che sarà di un euro di accreditamento cioè mancato pagamento sblocco e un incentivo di 5 centesimi, cioè un credito, per gli abbonati che li utilizzano frequentemente e che si ritrovano così un piccolo tesoretto di utilizzo rispetto a d un atteggiamento adeguato, civile e di rispetto anche per gli altri”.

Sugli atti vandalici Mascia parla di “grandi progressi. L'incidentalità è ridotta praticamente a zero, ma anche sugli atti vandalici e lo può confermare la Bit, sono ridotti al minimo. C'è una presa di coscienza parte di chi li utilizza, anche dei giovanissimi, che questo mezzo non è un giocattolo, ma è un mezzo utile e alternativo alla mobilità tradizionale e per questo non possiamo che esprimere compiacimento”.

“Pescara – conclude - ormai è un punto di riferimento della mobilità sostenibile non solo in Abruzzo, ma anche in Italia. E' ottava secondo l'osservatorio delle infrastrutture per l'utilizzo mobilità elettrica. Con questi nuovi monopattini consolidiamo in tre anni l'utilizzo di mezzi alternativi ed ecosostenibili”.