VIDEO | Il ministro della cultura Sangiuliano a Pescara per celebrare Flaiano: "I suoi aforismi colgono appieno il costume italiano"

Il neo ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, è stato oggi pomeriggio a Pescara per un'iniziativa organizzata dal Comune in occasione dei 50 anni dalla morte di Ennio Flaiano: "L'aforisma di Flaiano 'la situazione è tragica ma non è seria', secondo me, coglie appieno il costume italiano", ha detto. "Questa fu la grande abilità e capacità di questo straordinario scrittore, giornalista e sceneggiatore, ossia quella di penetrare benissimo il costume italiano. L'altra frase è quando gli fu chiesto perché non era diventato comunista in una stagione in cui tutti gli intellettuali si schieravano sotto le barriere del Partito Comunista. Lui più o meno disse: 'ma non sono così ricco da poter diventare comunista'. Una battuta fulminante - ha proseguito il ministro Sangiuliano - perché voleva stigmatizzare che spesso le persone di sinistra erano benestanti, erano ricche. Ma è soltanto, ovviamente, una battuta e la prendiamo per tale. Non entriamo in questioni e disquisizioni storiche".

Ennio Flaiano, insomma, "è stato un personaggio poliedrico, che ha saputo raccontare bene il costume italiano. Ha sofferto anche dal punto di vista personale per alcune vicende strettamente familiari. Flaiano aveva una venatura di pessimismo, poi quando si portava all'esterno con i suoi scritti letterari, con i suoi contributi al cinema, traspariva, secondo me, questa capacità di forte ironia, di grandissimo umorismo, la capacità di penetrare il carattere vivo degli italiani, di amarli, ma anche di coglierne i paradossi e i difetti". Il ministro ha poi speso belle parole per Pescara e l'Abruzzo, sottolineando il grande valore culturale di questo territorio che è ricco di elementi attrattivi in grado di poter incrementare anche il turismo.