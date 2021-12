VIDEO | Torna in presenza la cerimonia del Coni Abruzzo per i migliori atleti del 2021

L'evento si è tenuto al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano ed è stato preceduto dalla premiazione per l'iniziativa "Tutela talento atletico"

Le feste di fine anno del Coni rappresentano una tradizione consolidata. Lo scorso anno questa cerimonia fu fatta on line con un grande successo di partecipazione, ma nel 2021 si è deciso di tornare in presenza.

L'evento che si è tenuto al Grand hotel Adriatico di Montesilvano è stato doppio: quest'anno la cerimonia classica del Coni pescarese è stata preceduta da una premiazione di grande rilevanza sportiva, quella denominata "Tutela talento atletico". Hanno presenziato due atlete olimpiche del nostro territorio: Fabrizia Marrone (softball) e Verena Steinhauser (triathlon).

La "Tutela talento atletico" ha un particolare pregio, perché i vertici del Coni premiano i migliori giovani talenti dello sport regionale e le loro società di appartenenza che li stanno aiutando a crescere a livelli altissimi. Con una borsa di studio e contributi. E poi c'è stato spazio per la "Festa dello sport" ormai classica, a chiusura di un anno difficile dal punto di vista pandemico, ma estremamente ricco di risultati sportivi.

Nelle interviste: Enzo Imbastaro presidente del Coni Abruzzo, Fabrizia Marrone nazionale di softball a i Giochi olimpici di Tokyo, Domenico Lamante campione europeo giovanile di vela.

