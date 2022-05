VIDEO | Mercato di via dei Bastioni, Cremonese: "Entro fine anno piena operatività al piano terra"

L'assessore comunale al commercio parla dei bandi già fatti per chi c'è e di quelli che saranno promossi per il piano superiore, ma servono i fondi e si pensa ad una collaborazione pubblico-privato, Masci: "Al primo piano altre attività come gli spazi co-working"

Prima il rilancio funzionale del piano terra, poi la nuova destinazione del piano superiore magari seguendo il modello messo in campo per il mercato di piazza Muzii destinando quegli spazi ad attività diverse da quelle tipiche di un mercato cittadino. Il primo obiettivo, quello a breve termine, è far sì che si arrivi a fine anno mettendo gli operatori che oggi sono presenti di operare “al pieno delle possibilità”. Questo c'è nei piano dell'assessore al commercio Alfredo Cremonese per il mercato coperto di via dei Bastioni.

Del suo destino, viste le ormai pluriennali lamentele di chi lì opera ancora nonostante tanti operatori abbiano lasciato i loro spazi, sia in termini di valorizzazione che di qualità strutturale, abbiamo chiesto conto a lui e al sindaco Carlo Masci a margine della presentazione dell'ambizioso progetto che vede oggi protagonista il mercato coperto di piazza Muzii. Un mercato oggetto di un bando da 2 milioni e 600 mila euro di cui si spera un privato si farà carico per riqualificare l'intero stabile portando una nuova realtà trainante dell'economia pescarese al suo interno. Se la sfida riuscirà proprio questo modello di collaborazione pubblico-privato potrebbe essere applicato al mercato che costeggia il centro storico della città. Ad oggi però, assicura, l'amministrazione non è ferma. “Stiamo innanzitutto cercando di riqualificare il piano sottostante con interventi importanti e straordinari. E' stato anche fatto un bando interno per ampliare gli spazi a disposizione di chi occupa già il mercato per riempire quelli che oggi appaiono vuoti. Si partirà quindi prima con la riqualificazione funzionale del piano terra e poi saranno fatti i bandi per gli stalli vuoti”. Quindi l'annuncio di ridare piena operatività al mercato almeno lì dove oggi i commercianti ci sono, entro fine anno. “Per gli interventi straordinari – prosegue Cremonese - dobbiamo aspettare fondi che ora non abbiamo” e che si spera di reperire sia dai bandi europei e nazionali, o anche, ribadisce “iniziare a pensare anche per il mercato di via dei Bastioni dopo quelli di piazza Muzii, ad una collaborazione pubblico-privato: secondo noi in questo momento è la forma più importante per le amministrazioni per risolvere queste problematiche. La partecipazione del privato – conclude – è importante non solo per avere nuovi fondi, ma anche per gestire un luogo perché spesso l'amministrazione non riesce a gestire quello che ha creato. La collaborazione pubblico-privato va vista come risorsa aggiuntiva per l'ente pubblico”.

Che si pensa a nuovi bandi per il piano di sopra del mercato coperto della zona storica della città, lo conferma anche Masci, sottolineando che saranno destinati a realtà diverse da quelle mercatali, proprio come si intende fare in piazza Muzii. Oggi, sottolinea, il ruolo dei mercati è cambiato, “stanno diventando sempre più spazi per la qualità. La loro valorizzazione passa anche per altri elementi e ci piacerebbe che gli spazi inutilizzati, soprattutto al piano di sopra, possano trovare nuovi sbocchi con attività come ad esempio quelle del co-working”.

