VIDEO | La presidente Meloni a Montesilvano per presentare i World Skate Games: "Per l'Abruzzo una vetrina mondiale"

Un evento di portata mondiale, una vetrina e un'occasione eccezionale per l'Abruzzo per farsi conoscere. A dirlo la presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha partecipato alla presentazione i World Skate Games, i mondiali delle discipline sportive a rotelle che si terranno in diverse località abruzzesi dal 6 al 22 settembre.

La premier, nel suo intervento, ha spiegato come sia fondamentale riuscire a portare eventi di caratura mondiale, con migliaia di atleti e di persone provenienti da tutto il mondo, anche nelle città e nelle località meno conosciute. In questo modo, si ottiene una promozione turistica enorme, che avrà un grande ritorno economico non solo durante la manifestazione ma soprattutto negli anni successivi, con le persone che, accolte nel migliore dei modi, torneranno sicuramente a conoscere le bellezze e le infinite peculiarità dell'Abruzzo.

"Si tratta di sport considerati minori in termini di popolarità, ma che sono amatissimi e soprattutto molto seguiti dai giovani e dalle nuove generazioni. Queste discipline appassionano sempre più persone perchè sono spettacoli, emozionanti ma soprattutto perchè permettono a qualsiasi ragazzo, anche che non abbia mezzi economici, di diventare un campione se è dotato di grande talento e di spirito di sacrificio". La Meloni poi ha spiegato che l'Abruzzo è una terra dalle enormi potenzialità e il Governo ha avuto e continua ad avere un forte e proficuo dialogo con il suo presidente Marco Marsilio.

Ad aprire la presentazione il presidente della Fisr Federazione italiana sport rotellistici Sabatino Aracu, abruzzese, che ha fornito alcuni numeri dell'evento:

"Noi non siamo il calcio, ma qui offriamo il mondiale dei mondiali con una kermesse per il World Skate Games e 154 titoli mondiali che verranno assegnati: 12 discipline sportive, dall'hockey al freestyle. Tutti sport meravigliosi accomunati dalla passione per le rotelle sotto i piedi. Siamo lo sport a cui i giovani guardano: è stato lo sport che, nelle Olimpiadi di Tokyo, è stato il più guardato sui social. Circa 12 mila atleti complessivamente, di cui oltre la metà verranno in Abruzzo compresi gli accompagnatori e gli staff. Una vetrina eccezionale. Siamo uno sport giovane, urbano e sostenibile. Avremo in ogni città che ospiterà i giochi eventi serali di intrattenimento e socializzazione. Nel dettaglio Roccaraso: Inline Hockey; Montesilvano: Pattinaggio corsa su pista e roller derby; Pescara: 100 mt. Pattinaggio corsa; Sulmona: Pattinaggio corsa su Strada; Chieti: Inline slalom; Tortoreto: Inline Downhill e Skateboarding Downhill. L'evento vedrà coinvolte anche Novara, Roma e Rimini. "

A Pescara ci sarà la 100 metri su strada, oltre alla Roller Marathon che toccherà anche Montesilvano e Francavilla. Per la prima volta, potranno partecipare non solo le Nazionali ma tutti gli atleti certificati del mondo. Presente anche una mezza maratona di amatori, e mi auguro che tanti cittadini del Pescarese e dell'Abruzzo parteciperanno alle iniziativa collaterali e non competitive.

Il presidente Marco Marsilio ha spiegato che un'occasione del genere per promuovere il territorio non poteva essere persa, ringraziando anche la premier Meloni per il sostegno del Governo:

"Atleti, staff, parenti, tifosi e curiosi allungheranno la stagione estiva, riempendo locali e alberghi per almeno altri 15 - 20 giorni. Un enorme ritorno di immagine che ci costerebbe tantissimi soldi acquistando spazi pubblicitari nel mondo per far conoscere l'Abruzzo. Lo abbiamo visto l'anno scorso con la partenza del Giro d'Italia sulla costa dei Trabocchi piena di turisti. Questa grande occasione dei World Skate Games ci farà tornare al centro dell'attenzione mediatica assieme ad altri eventi importanti come ad esempio la Notte dei Serpenti che verrà replicata. Lo scorso anno il turismo in Abruzzo il turismo è cresciuto dell'8% ben più della media nazionale. Lavoriamo insieme, per mostrare a settembre la grande accoglienza del nostro territorio. Avremo così un indotto invidiabile"

